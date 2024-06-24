Проректор провідного вишу у Харкові роками привласнював мільйони за рахунок «мертвих душ»

Фігурантам може загрожувати позбавлення волі на строк до дванадцяти років

З 2012 по 2023 роки до вишу прийняли людей, які не знаходились на робочих місцях, але отримували заробітну плату

У Харкові правоохоронці викрили схему багатомільйонних розкрадань бюджетних коштів в одному з провідних університетів. Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, у 2012 році проректор з науково-педагогічної роботи одного з харківських університетів разом з директором компанії, яка виконувала підрядні ремонтні роботи цього вишу, вирішили організувати схему заволодіння бюджетними коштами навчального закладу.

Посадовець університету запропонував очільнику фірми взяти на роботу у виші фіктивних працівників. Той погодився на це та залучив до плану виконроба, який допомагав шукати робітників.

Так, з 2012 по 2023 роки до вишу прийняли дев'ять людей на посади працівників з обслуговування приміщень, серед яких були родичі та знайомі організаторів цієї схеми.

«Мертві душі» не знаходились на робочих місцях та не виконували функціональні обов’язки, однак щомісячно їм нараховували заробітну плату та премії. У подальшому фігуранти знімали нараховані суми із зарплатних банківських карток фіктивних робітників вишу та привласнювали ці гроші», – йдеться у повідомленні прокуратури.

фото: Харківська обласна прокуратура

Загальна сума необґрунтовано нарахованих та виплачених заробітних плат та премій становить майже 14,3 млн гривень.

Правоохоронці повідомили про підозру трьом чоловікам за ч. ч. 4, 5 ст. 191 Кримінального кодексу України – заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого повторно, за попередньою змовою групою осіб, у великих і особливо великих розмірах та в умовах воєнного стану.

Їм може загрожувати позбавлення волі на строк до дванадцяти років.

Прокуратура зазначає, що за понад десятиліття у головного фігуранта кілька разів змінювались посади в університеті. З 2012 по 2018 рік він був проректором з науково – педагогічної роботи, з 2018 по 2023 роки – ректором, а з травня 2023 року його призначили на посаду Першого проректора університету. Наразі суд відсторонив його від займаної посади.

Нагадаємо, студенти Навчально-наукового інституту журналістики Київського національного університету ім. Тараса Шевченка звинувачують професора Микиту Василенка в сексизмі і вимагають від уповноваженого Верховної Ради з прав людини його звільнення. Викладач отримав догану, проте про усунення з посади наразі не йдеться. Про це розповіла студентка вишу та військовослужбовиця Оксана Паращак.

До слова, правоохоронці у Львові викрили схему незаконного переправлення військовозобов’язаного через кордон. Підозри отримали затриманий за збут кокаїну, а також військовий одного зі львівських військових вишів. Про викриття схеми повідомили поліція, прокуратура та управління СБУ у Львівській області.