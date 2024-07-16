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Трамп визначився із напарником: МЗС Росії вставило свої п'ять копійок

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Трамп визначився із напарником: МЗС Росії вставило свої п'ять копійок
Джей Ді Венс (праворуч) стане віцепрезидентом у разі перемоги Трампа на виборах у США
фото: Consolidated News Photos

Росія заборонила в'їзд до країни кандидату Трампа у віцепрезиденти

Сенатор від штату Огайо Джей Ді Венс, якого претендент на пост президента США Дональд Трамп обрав своїм віцепрезидентом, входить до «стоп-листу» Росії. Міністерство закордонних справ РФ натомість нагадало, що заборонило йому в'їзд до країни ще у травні 2023 року. Про це йдеться у заяві МЗС Росії. 

Також до російського «чорного списку» потрапили ще 499 американців, зокрема колишній президент США Барак Обама та експосли США в Росії Джон Хантсман та Джон Теффт.

Тим часом, рішення Трампа обрати 39-річного сенатора Венса своїм віце-президентом стурбувало союзників США, які побоюються, що США припинять допомагати Україні та відмовляться від інших трансатлантичних пріоритетів, розповіли Politico високопосадовці ЄС.

Джеймс Девід Венс – американський сенатор і венчурний капіталіст, відомий за свої мемуари Hillbilly Elegy. Республіканська партія США на урочистому з'їзді 15 липня 2024 року обрала Джей Ді Венса як кандидата на посаду Віцепрезидента США як напарника Дональда Трампа.

За словами одного з них, це призначення вже стало «катастрофою» для України та ЄС. Він нагадав, що Венс, який став сенатором у січні 2023 року, відігравав центральну роль у блокуванні законопроекту про допомогу Україні в Сенаті. Зокрема, Венс заявляв, що США не можуть «виписувати порожні чеки нескінченно» і вимагав надати докладніші дані про всі витрати, пов'язані з бойовими діями в Україні.

На Мюнхенській конференції з безпеки у лютому Венс говорив, що США «просто немає виробничих потужностей, щоб підтримувати наземну війну в Східній Європі нескінченно». «Як довго це буде продовжуватись? Скільки це буде коштувати? І, що важливо, як ми насправді маємо виробляти зброю, необхідну для підтримки українців?» – риторично запитував він. При цьому сенатор відмовився відвідувати зустріч із президентом України Володимиром Зеленським, зазначивши, що не впізнає на ній нічого нового.

Після того, як Венс став кандидатом на посаду віцепрезидента, сенатор в інтерв'ю Fox News заявив, що у разі перемоги Трампа на виборах, він негайно розпочне переговори про мир з Росією та Україною. За його словами, Трамп хоче, щоб США сфокусувалися на «реальній проблемі, якою є Китай».

Сам же Трамп теж пояснив чому обрав сенатора Джей Ді Венса своїм кандидатом у віцепрезиденти. У соцмережі Trump Social, експрезидент США написав, що вирішив вибрати Ді Венса  після «тривалих міркувань». Серед його заслуг він назвав службу в морській піхоті США, роботу у фінансовій сфері та ІТ, юридичну освіту.

Нагадаємо, лідер Сполучених Штатів Америки Джо Байден готовий провести ще одні дебати з кандидатом у президенти Дональдом Трампом. Про це Байден заявив в інтерв’ю NBC News.За словами Байден, дебати відбудуться тоді, коли кандидати в президенти США домовляться про них.

Читайте також: Республіканці висунули Трампа кандидатом в президенти США
Теги: Дональд Трамп вибори у США президент

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