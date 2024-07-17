Байден назвав умову, за якої він може покинути президентські перегони

Після дебатів між Джо Байденом та Дональдом Трампом, у Демократичній партії США заговорили про можливу зміну Байдена на іншого кандидата на президентських виборах

Демократична партія ще не висунула Байдена офіційним кандидатом у президенти

Президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що готовий вийти з президентських перемовин, якщо він матиме серйозні проблеми зі здоров'ям. Про це він повідомив у інтерв'ю CBS News.

Зазначається, що Байден готовий покинути президентські перегони, тільки якщо лікар скаже йому, що він має справу з серйозною медичною проблемою.

«Якби в мене виявили якесь захворювання, якби хтось – лікарі – прийшли й сказали, що у вас така проблема», – відповів президент США.

Нагадаємо, лідер Сполучених Штатів Америки Джо Байден готовий провести ще одні дебати з кандидатом у президенти Дональдом Трампом. Байден заявив, що перебуває у виграшному становищі, адже він може «вийти і відповісти на будь-які запитання».

Як відомо, після дебатів між президентом-демократом Джо Байденом та кандидатом-республіканцем Дональдом Трампом, у Демократичній партії США заговорили про можливу зміну Байдена на іншого кандидата на президентських виборах.

Водночас Дональда Трампа затверджено офіційним кандидатом у президенти США від Республіканської партії на національному з'їзді у Мілуокі, про це пише CNN. Експрезидент США отримав достатню кількість голосів, щоб стати кандидатом від Республіканської партії.

Також Дональд Трамп обрав сенатора Джей Ді Венса своїм кандидатом у віцепрезиденти. У соцмережі Trump Social, експрезидент США написав, що вирішив обрати Ді Венса як свого кандидата у віцепрезиденти після «тривалих міркувань». «Главком» розповів біографію Джей Ді Венса, який має антиукраїнську позицію.