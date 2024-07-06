Скільки українців визволено з російського полону: Зеленський назвав цифру

Україна провела 53 обміни полоненими

Із російського полону додому вже повернулися понад 3300 українців. Про це повідомив президент Володимир Зеленський на своїй сторінці у Facebook.

«53 обміни. 3310 наших людей, які вже вдома, в Україні, поруч зі своїми рідними. Продовжуємо працювати та шукати шляхи, щоб звільнити з російського полону кожного й кожну – всіх наших військових і цивільних, дорослих і дітей. Дякую всім, хто допомагає», – написав український лідер.

Нагадаємо, 25 червня Україна змогла повернути з російського полону 90 захисників. За словами Зеленського, з полону вдалося повернути воїнів Нацгвардії, ВМС, ЗСУ, тероборонців, прикордонників.

До слова, з російського полону вдалося звільнити українського морського піхотинця, який під час виконання бойового завдання був схоплений ворогом і близько півтора року провів у неволі. Бійця евакуювали з окупованих територій в результаті багатоетапної спеціальної операції.

Як повідомлялося, Україна обміняла щонайменше чотирьох священників Української православної церкви Московського патріархату на полонених з початку повномасштабного вторгнення.