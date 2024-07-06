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Скільки українців визволено з російського полону: Зеленський назвав цифру

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Скільки українців визволено з російського полону: Зеленський назвав цифру
Україна продовжує шукати шляхи, аби звільнити з російського полону кожного свого громадянина
скріншот відео Володимира Зеленського

Україна провела 53 обміни полоненими

Із російського полону додому вже повернулися понад 3300 українців. Про це повідомив президент Володимир Зеленський на своїй сторінці у Facebook.

«53 обміни. 3310 наших людей, які вже вдома, в Україні, поруч зі своїми рідними. Продовжуємо працювати та шукати шляхи, щоб звільнити з російського полону кожного й кожну – всіх наших військових і цивільних, дорослих і дітей. Дякую всім, хто допомагає», – написав український лідер.

Нагадаємо, 25 червня Україна змогла повернути з російського полону 90 захисників. За словами Зеленського, з полону вдалося повернути воїнів Нацгвардії, ВМС, ЗСУ, тероборонців, прикордонників.

До слова, з російського полону вдалося звільнити українського морського піхотинця, який під час виконання бойового завдання був схоплений ворогом і близько півтора року провів у неволі. Бійця евакуювали з окупованих територій в результаті багатоетапної спеціальної операції. 

Як повідомлялося, Україна обміняла щонайменше чотирьох священників Української православної церкви Московського патріархату на полонених з початку повномасштабного вторгнення. 

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Теги: полон обмін полоненими Володимир Зеленський обмін

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