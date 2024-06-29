Чи вплинули дебати Трампа і Байдена на думку американських виборців? Результати опитування

Невтішний виступ Байдена одразу викликав у багатьох демократів паніку щодо їхніх шансів на перемогу в листопад

Підтримка Трампа американськими виборцями залишилася майже незмінною

Президента США Джо Байдена звинувачують в поганому виступі на дебатах із Дональдом Трампом. Попри це думки багатьох виборців щодо жодного з кандидатів не змінилися. Про це повідомляє опитування 538/Ipsos.

Зазначається, що Трамп виявився явним переможцем дебатів – 60% вважають, що він виступив краще, при цьому лише 21% респондентів сказали, що переміг Байден. 19% не визначилися з відповіддю.

Попри це виборці практично не змінили свої рішення щодо того, за яких кандидатів вони планують проголосувати

Опитування свідчить, що Байден втратив тільки невелику частку потенційних виборців: після дебатів 46,7% потенційних виборців заявили, що розглядають можливість проголосувати за нього, що на 1,6 % пункти нижче, ніж було до дебатів.

Водночас підтримка Трампа залишилася майже незмінною. Частка потенційних виборців, які заявили, що розглядають можливість проголосувати за Трампа після дебатів, зросла з 43,5% до лише 43,9%.

Нагадаємо, що дві третини глядачів, які спостерігали за теледебатами президента США Джо Байдена та його попередника Дональда Трампа, віддали перемогу за підсумками виступу республіканцю.

До слова, Байден на передвиборчому заході в Північній Кароліні вперше прокоментував закиди в поганому виступі на президентських дебатах із Трампом, частково визнавши критику у свій бік. Тим часом Трамп зловтішно прокоментував провал свого опонента.

Як повідомлялося, після дебатів між президентом-демократом Джо Байденом та кандидатом-республіканцем Дональдом Трампом, у Демократичній партії США заговорили про можливу зміну Байдена на іншого кандидата на президентських виборах. Зокрема, насторожили його регулярні обмовки, слабкий голос та нездатність виразно подати позицію його партії з ключових питань, пише видання посилаючись на високопоставленого представника штабу Байдена.

Однак згодом стало відомо, що президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден не вибуватиме з передвиборчих перегонів на пост глави США після дебатів із його суперником Дональдом Трампом.

До слова, президент США Джо Байден у ході дебатів сім разів виголосив прізвище російського диктатора Володимира Путіна, підрахували журналісти. Такий самий показник зафіксовано за підсумком виступу його попередника Дональда Трампа. Плюс до цього мільярдер 16 разів згадав Росію під час виступу. Чинний глава Штатів жодного разу не згадав у промові назву країни-агресора.