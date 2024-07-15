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Мобілізація: Зеленський повідомив, чого бракує військовим

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Мобілізація: Зеленський повідомив, чого бракує військовим
Зеленський заявляє, що мобілізація відбувається згідно з планом військових
фото: glavcom.ua

Глава держави наголосив, що розширення тренувальних баз за кордоном є одним із пунктів двосторонньої угоди про співпрацю у сфері безпеки з Польщею

Мобілізація в Україні відбувається за планом військових. Але майданчиків для підготовки мобілізованих у країні недостатньо.
Про це заявив президент Володимир Зеленський на пресконференції .

Зокрема, президента попросили оцінити хід кампанії за два місяці після набуття чинності новим законом про мобілізацію та підготовку особового складу.

«Військові кажуть, що все йде за їхнім планом. Що стосується тренувальних майданчиків, їх недостатньо. Що стосується, чи можна їх розширити, вже йде розширення. Що стосується, чи можна розширити базу за кордоном, так», – зазначив Зеленський.

Він також додав, що розширення тренувальних баз є одним із пунктів двосторонньої угоди про співпрацю у сфері безпеки з Польщею.

Також Зеленський заявив, що Україні потрібно 25 зенітних ракетних комплексів Patriot, щоб повністю закрити небо України.

Нагадаємо, після 16 липня кількість військових патрулів на вулицях може значно зрости. Про це повідомив речник Полтавського територіального центру комплектування та соціальної підтримки Роман Істомін.  За словами речника ТЦК, наразі достеменно не відомо, яка кількість військових патрулів ходитиме по вулицях після 16 липня. Зокрема, саме тоді завершується відведений час на оновлення військово-облікових даних для військовозобов’язаних громадян віком від 18 до 60 років

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Теги: Володимир Зеленський мобілізація

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