Президент Південної Кореї назвав умову, за якої постачатиме зброю Україні

Сеул стежитиме за «рівнем та змістом військової співпраці між Росією та Північною Кореєю»

Юн наголосив, що Москві доведеться обирати між двома Кореями, в яких лежать її справжні інтереси

Південна Корея ухвалить рішення про підтримку України зброєю на основі того, як діятиме новий військовий пакт між Москвою та Пхеньяном. Про це президент Південної Кореї Юн Сок Йоль заявив в інтерв'ю Reuters.

Коли президента Південної Кореї запитали, чи дозволить він постачання зброї Україні, Юн сказав, що Сеул стежитиме за «рівнем та змістом військової співпраці між Росією та Північною Кореєю».

За його словами, це буде включати такі галузі, як торгівля зброєю, передача військових технологій і допомога стратегічними матеріалами.

Юн також заявив, що обговорить з лідерами НАТО явну загрозу, яку Північна Корея становить для Європи, поглиблюючи військові зв'язки з Росією. Він наголосив, що Москві доведеться обирати між двома Кореями, в яких лежать її справжні інтереси.

«Військова співпраця між Росією та Північною Кореєю є явною загрозою і серйозним викликом миру та безпеки на Корейському півострові та в Європі», – сказав Юн.

Відносини між Південною Кореєю та Росією зіпсувалися після того, як Москва отримала партії балістичних ракет та артилерії з Пхеньяну для війни проти України.

Нагадаємо, президент Південної Кореї Юн Сок Йоль на саміті НАТО у Вашингтоні має намір обговорити поглиблення військового співробітництва між КНДР і Росією. Про це повідомляє Yonhap.

10-11 липня Юн Сок Йоль візьме участь у саміті НАТО, ставши першим президентом Південної Кореї, який бере участь у зустрічі третій рік поспіль. У рамках візиту він проведе переговори з главами кількох країн-членів НАТО, зустрінеться з генсеком Альянсу Єнсом Столтенбергом і візьме участь у саміті країн-членів та індо-тихоокеанських партнерів НАТО.

Нагадаємо, 4 січня координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що Росія придбала у Північної Кореї балістичні ракети. Їх уже використали для ударів по Україні.

Також представник Південної Кореї в ООН Хван Чжун Кук пояснив, що Північна Корея за допомогою передачі балістичних ракет Росії намагається використати Україну як полігон для своїх ракет, які здатні нести ядерний заряд.