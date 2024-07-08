Головна Світ Політика
search button user button menu button

Президент Південної Кореї назвав умову, за якої постачатиме зброю Україні

Ірина Міллер
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Президент Південної Кореї назвав умову, за якої постачатиме зброю Україні
Сеул стежитиме за «рівнем та змістом військової співпраці між Росією та Північною Кореєю»
фото: Reuters

Юн  наголосив, що Москві доведеться обирати між двома Кореями, в яких лежать її справжні інтереси

Південна Корея ухвалить рішення про підтримку України зброєю на основі того, як діятиме новий військовий пакт між Москвою та Пхеньяном. Про це президент Південної Кореї Юн Сок Йоль заявив в інтерв'ю Reuters.

Коли президента Південної Кореї запитали, чи дозволить він постачання зброї Україні, Юн сказав, що Сеул стежитиме за «рівнем та змістом військової співпраці між Росією та Північною Кореєю».

За його словами, це буде включати такі галузі, як торгівля зброєю, передача військових технологій і допомога стратегічними матеріалами.

Юн також заявив, що обговорить з лідерами НАТО явну загрозу, яку Північна Корея становить для Європи, поглиблюючи військові зв'язки з Росією. Він наголосив, що Москві доведеться обирати між двома Кореями, в яких лежать її справжні інтереси.

«Військова співпраця між Росією та Північною Кореєю є явною загрозою і серйозним викликом миру та безпеки на Корейському півострові та в Європі», – сказав Юн.

Відносини між Південною Кореєю та Росією зіпсувалися після того, як Москва отримала партії балістичних ракет та артилерії з Пхеньяну для війни проти України.

Нагадаємо, президент Південної Кореї Юн Сок Йоль на саміті НАТО у Вашингтоні має намір обговорити поглиблення військового співробітництва між КНДР і Росією. Про це повідомляє Yonhap.

10-11 липня Юн Сок Йоль візьме участь у саміті НАТО, ставши першим президентом Південної Кореї, який бере участь у зустрічі третій рік поспіль. У рамках візиту він проведе переговори з главами кількох країн-членів НАТО, зустрінеться з генсеком Альянсу Єнсом Столтенбергом і візьме участь у саміті країн-членів та індо-тихоокеанських партнерів НАТО.

Нагадаємо, 4 січня координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що Росія придбала у Північної Кореї балістичні ракети. Їх уже використали для ударів по Україні.

Також представник Південної Кореї в ООН Хван Чжун Кук пояснив, що Північна Корея за допомогою передачі балістичних ракет Росії намагається використати Україну як полігон для своїх ракет, які здатні нести ядерний заряд.

Читайте також:

Теги: розвідка росія Південна Корея торгівля військові Північна Корея президент Москва балістичні ракети

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент Джо Байден, перша леді Джилл Байден, президент Франції Еммануель Макрон і його дружина Бріжит Макрон виходять на сцену під час церемонії з нагоди 80-ї річниці Дня D
«День Д». Про що мовчать політичні лідери
8 червня, 16:56
Росія, схоже, оголосила Європі війну без правил
Студенти, священники та іноагенти. Як таємна армія Путіна намагається посіяти хаос в Європі
24 червня, 21:30
Австрія назвала Росію однією з головних шпигунських загроз
Австрія позбавила акредитації двох російських кореспондентів
12 червня, 10:44
Зеленський і Байден підписали 10-річну двосторонню угоду про безпеку
Безпекова угода України зі США: Кремль відреагував
14 червня, 11:20
Путін видав нову порцію заяв про переговори між РФ та Україною
Путін вигадав нові нахабні умови миру (відео)
14 червня, 14:19
Партія «Український демократичний альянс за реформи Віталія Кличка» («Удар») була створена у квітні 2010 року
Хто фінансує партію «Удар» під час війни: список донорів
24 червня, 21:39
Південна Корея викликала посла Росії через зростання напруженості з КНДР
Південна Корея викликала посла Росії через зростання напруженості з КНДР
22 червня, 03:55
Занепокоєння щодо віку Байдена, гостроти його розуму і здатності перемогти Трампа на виборах неухильно зростає в європейських столицях
Європа б'є на сполох через невдалий виступ Байдена на дебатах – FT
1 липня, 07:48
Шольц заявив, що Німеччина не стане учасником війни в Україні
Німеччина не підтримує припинення вогню в Україні – Шольц
3 липня, 20:11

Політика

Франція опинилася в безпрецедентній політичній ситуації напередодні Олімпійських ігор
Франція опинилася в безпрецедентній політичній ситуації напередодні Олімпійських ігор
Президент Південної Кореї назвав умову, за якої постачатиме зброю Україні
Президент Південної Кореї назвав умову, за якої постачатиме зброю Україні
Що чекати світу від нового президента Ірану? Аналіз журналістів Financial Times
Що чекати світу від нового президента Ірану? Аналіз журналістів Financial Times
Румунський експерт закликав Київ і Бухарест рятувати Молдову
Румунський експерт закликав Київ і Бухарест рятувати Молдову
Ле Пен прокоментувала поразку своєї політичної сили на виборах
Ле Пен прокоментувала поразку своєї політичної сили на виборах
Спікер Палати представників США зустрінеться із Зеленським – Reuters
Спікер Палати представників США зустрінеться із Зеленським – Reuters

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
248K
Підірвати Старокостянтинів «наказала Марина». Як житель Краматорська продав Батьківщину за $5 тис.
135K
Луценко розповів, хто пішов служити до ЗСУ замість нього
100K
Звідки береться стільки зрадників?
37K
Україна переможе у війні, якщо виконає дві умови – командир білоруського полку Калиновського
18K
Календар усіх матчів Євро-2024: результати поєдинків футбольного дербі
13K
Українці стоять десять годин на кордоні, щоб поїхати на море? Речник ДПСУ дав роз'яснення

Новини

Вибори у Франції, Орбан прибув до Китаю: головне за ніч
Сьогодні, 06:33
За добу ДТЕК повернув світло в 29 тис. домівок, знеструмлених через бойові дії
Вчора, 16:14
Пожежа в Криму, проєкт НАТО і Південної Кореї щодо України: головне за ніч
Вчора, 06:15
Атака на Краснодарський край, удар по Сумщині: головне за ніч
6 липня, 06:52
Відновлення роботи портів Миколаєва? Названо умову
5 липня, 14:19
Чи можна звільнити прем’єра під час війни? Пояснює юрист-конституціоналіст
5 липня, 14:14

Прес-релізи

Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
5 липня, 16:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua