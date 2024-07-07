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Кремль звинуватив США і НАТО в ударах по РФ та пригрозив відповіддю

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Кремль звинуватив США і НАТО в ударах по РФ та пригрозив відповіддю
Лавров озвучив погрози Кремля для США та НАТО
фото з відкритих джерел

Лавров назвав заяви США та НАТО про те, що вони не воюють із РФ, «поганою міною при поганій грі»

Російська влада вважає, що США та НАТО беруть участь у війні з Російською Федерацією, оскільки допомагають завдавати ударів по території держави-агресорки далекобійною західною зброєю. Про це заявив у коментарі пропагандисту Павлу Зарубіну міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, посилаючись на заяви господаря Кремля Володимира Путіна.

«Президент пояснив, як діють Atacms та інша далекобійна зброя, яку США поставляють Україні. Для будь-якої технічно грамотної людини, яка розбирається у військовій справі, зрозуміло, що без прямої участі США у наведенні на ціль, в підготовці даних із супутників ці ракети нікуди би не полетіли», – сказав він.

При цьому Лавров назвав заяви США та НАТО про те, що вони не воюють із РФ, «поганою міною при поганій грі» і з посиланням на Путіна заявив, що РФ реагуватиме на обстріл своїх регіонів західною зброєю і найближчим часом це стане відчутно.

Раніше російська влада вигадала нову назву для так званої «спеціальної військової операції», якою в Росії іменують війну в Україні, – «український конфлікт».

Нагадаємо, що 14 червня Путін висунув нові умови миру: Київ має відмовитися від наміру вступити в НАТО, а ЗСУ – повністю вийти з Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.

На думку американських аналітиків, заяви російського диктатора щодо закінчення війни свідчать про те, що він не хоче погоджуватися ні на що інше, окрім знищення української державності та ідентичності. 

Як відомо, 5 липня прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прибув до Москви, де зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним. Орбан розповів, що після поїздок до Москви та Києва зрозумів, що позиції обох сторін стосовно розв'язаної РФ війни є дуже далекими. 

Читайте також: Путін одержимий війною проти України
Теги: міністр зброя Сергій Лавров обстріл президент влада

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