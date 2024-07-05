Донори демократів визначились із кандидатурами на заміну Байдена

Донори партії залишаються стурбованими станом Байдена та його рейтингами після невдалих дебатів

Провідні донори від Демократичної партії висувають замість Джо Байдена губернаторку Мічигану Гретхен Вітмер і губернатора Каліфорнії Гевіна Ньюсома як бажаних кандидатів у боротьбі проти Дональда Трампа за Білий дім. Про це пише Financial Times із посиланням на джерела.

Донори залишаються стурбованими станом Байдена та його рейтингами після невдалих дебатів із Трампом минулого тижня.

«Кандидатура Байдена приречена. Я найбільший фанат Джо, він чудовий державний службовець, але він приречений. Ми маємо зосереджуватися на тому, що буде далі», – сказав донор і спонсор, близький до президента.

Найкращою заміною для Байдена, на думку донорів, можуть стати губернаторка Мічигану Гретхен Вітмер або губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом. Джерела також повідомили, що віцепрезидентка Камала Гарріс також є серед кандидатів, які могли б замінити Байдена.

Донори вже провели переговори між собою, готуючись зібрати сотні мільйонів доларів для фінансування нового кандидата. Гранди Демократичної партії, включно з головним демократом у Сенаті Чаком Шумером і колишнім спікером Палати представників Ненсі Пелосі, також провели кризові переговори з великими донорами, щоб оцінити їх настрої після дебатів.

«Серед донорів помітне значне розчарування. Тиск для того, аби перегорнути сторінку та почати зосереджуватися на пошуку правильного кандидата, щоб перемогти Трампа, зростає. Усі ведуть переговори зі своїми контактами, щоб переконатися, що ми готові підтримати потрібного кандидата, щойно Байден піде у відставку», – сказав нью-йоркський співрозмовник.

Гретхен Вітмер і Гевін Ньюсом підтвердили свою підтримку президентської кампанії з перевиборів, але їхні донори та організатори працюють за закритими дверима, щоб підтримати їх, якщо хтось із них вступить у гонку за Білий дім, повідомили джерела.

Вітмер висловлювала свою підтримку Байдена в соціальних мережах і є співголовою його кампанії з переобрання. Водночас вона опублікувала посилання на X, яке спрямовує пожертви її власному комітету політичних дій, а не кампанії Байдена.

Ньюсом упродовж кількох місяців був відомим прихильником Байдена, зокрема захищав його результати у медіа-центрі після дебатів минулого тижня в Атланті. У четвер Ньюсом виступив із промовою, вихваляючи Байдена в штаті Мічиган.

Як пише FT, більшу підтримку серед донорів має Вітмер, і кілька людей кажуть, що вона матиме більше шансів перемогти Трампа в штатах, де обидва кандидати мають приблизно рівні шанси бути обраними,зокрема у Мічигані, де вона у 2022 році виграла губернаторську гонку з перевагою більш ніж на 10 балів.

Як відомо, після дебатів між президентом-демократом Джо Байденом та кандидатом-республіканцем Дональдом Трампом, у Демократичній партії США заговорили про можливу зміну Байдена на іншого кандидата на президентських виборах.

Водночас президент Сполучених Штатів Джо Байден пообіцяв залишитися в президентських перегонах і запевнив демократів у готовності до переобрання.

До слова, на виборах до Конгресу великі бізнесмени планують збільшити підтримку інших кандидатів від Демократичної партії. Зокрема, причиною цьому стали сумніви донорів у здатності чинного президента Джо Байдена виграти президентські вибори