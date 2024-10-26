Ворожий удар по багатоповерхівці в Києві: США відреагували

Бріджит Брінк вкотре наголосила, що Росія має бути притягнута до відповідальності

Пані посол США в Україні Бріджит Брінк відреагувала на російську атаку дронів на Київ, унаслідок якої загорілася одна зі столичних багатоповерхівок, загинула неповнолітня дівчина. Свою заяву дипломатка опублікувала в соцмережі X (Twitter).

Брінк наголосила, що Росія щоночі запускає по Україні ударні безпілотники і ракети, а цілями часто стають цивільні об’єкти.

«Щоночі Росія запускає безпілотники та ракети по Україні, часто вражаючи цивільні цілі. Сьогодні вночі внаслідок російської атаки загорілась багатоповерхівка у Києві. Росія має бути притягнута до відповідальності», – наголосила пані посол.

Нагадаємо, пізно ввечері 25 жовтня у Соломʼянському районі Києва трапилось влучання ворожих БпЛА у багатоповерхівку. Внаслідок атаки постраждали мирні громадяни. Загинула дівчинка 2009 року народження.

Крім того, внаслідок нічної ворожої атаки на Київську область загинула жінка, постраждала дитина, рятувальники ліквідували дві пожежі.

Також пізно ввечері 25 жовтня російські загарбники завдали ракетного удару по житловому кварталу Дніпра. Станом на зараз уже відомо про трьох загиблих, серед них – дитина. Крім того, поранення отримали 19 людей, серед них – четверо дітей.