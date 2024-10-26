У Києві під час атаки російськими БпЛА загинула дівчинка

У Києві погасили пожежу після атаки БпЛА

Після атаки безпілотниками окупантів у столиці загинула дитина 2009 року народження

У Соломʼянському районі Києва трапилось влучання ворожих БпЛА у багатоповерхівку. Внаслідок атаки постраждали мирні громадяни. Загинула дівчинка 2009 року народження.

«У будинку в Соломʼянському районі Києва пошкоджені квартири з 17 по 21 поверхи. Пожежу ліквідовано. Загинула дівчинка 2009 року народження. Постраждали 5 людей. Чотирьом надали допомогу на місці, одну людину госпіталізували. На місці для мешканців будинку розгорнули мобільний намет для надання необхідної допомоги», – про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

Нагадаємо, сьогодні у Соломʼянському районі в багатоквартирному будинку зазнали пошкоджень кілька квартир на верхніх поверхах будівлі.

Згодом начальник КМВА Сергій Попко зазначив, що у багатоквартирному будинку в Соломʼянському районі проводиться евакуація мешканців.

«Крім того, є інформація щодо падіння уламків на відкритій місцевості в Шевченківському районі. Попередньо, без постраждалих. Інформація уточнюється», – розповів він.

У Києві кілька разів за ніч оголошували повітряну тривогу через атаку «Шахедів». За інформацією Повітряних сил, у місті працювали системи ППО.

Крім того, відомо, що у Дніпрі після ракетної атаки вже троє загиблих та є постраждалі.