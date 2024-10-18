Головна Думки вголос Олексій Голобуцький
search button user button menu button
Олексій Голобуцький Заступник директора «Агентство моделювання ситуацій»

Епатажні заяви або стратегія: чи здатен «План перемоги» змінити хід війни?

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
«План перемоги» не настільки жорсткий і резонансний, як його презентація
Фото з відкритих джерел

«Хтось порадив Зеленському взяти метод на озброєння: епатажні заяви суто заради хайпу»

По суті, план добрий, ніхто не відмовився би від його виконання. От тільки він поданий не там, не тоді, не так і не для тих.

Щодо змісту, то «План перемоги» не настільки жорсткий і резонансний, як його презентація.

В «Плані», по суті, перелік різноманітних «дайте!» – повторюється ситуація 2022 року. Плюс ультиматум «партнери мають 3 місяці на рішення за 4-ма пунктами з 5-х» – таке теж вже було.

Плюс там жодних запланованих кроків для України – те ж питання мобілізації, щоб було кому воювати зброєю, яку мають надати союзники. Та й подібні жорсткі вимоги були доречні 2023-го, на хвилі контрнаступу і загалом успіхів на фронті. На тлі щоденних звітів про втрати того чи іншого кавалку території такий масштаб вимог явно недоречний.

Хоча порівняно з презентацією «Плану» сам його зміст ще цілком стриманий. Для початку, так закручено сформульовано пункт з пропозицією щодо військових баз союзників («розмістити комплексний неядерний стратегічний пакет стримування»), що помітна частка аудиторії прочитала це якраз як пропозицію розмістити ядерну зброю.

Не встигли пабліки заспокоїти аудиторію, як до теми значно більш провокаційно повернувся сам Зеленський під час презентації.

«У розмові з Трампом я сказав: або Україна матиме ядерну зброю, або ми матимемо НАТО. Нині ми обираємо НАТО. Росія порушила Будапештський меморандум». Це, здається, мав бути натяк на шантаж (мовляв, «Трампу я казав в приватному форматі, але можу і офіційні заяви зробити, давайте ваші пропозиції») – але вийшов також достатньо неоковирний ультиматум.

Здається, я розумію, звідки взялись поради на користь вибору настільки неоднозначного формату презентації «Плану»: власне, з прикладу Трампа. Той дуже чітко орієнтується щоразу на конкретну аудиторію і спокійно робить чи не кожен день протилежні за змістом епатажні заяви щодо принципових пунктів передвиборчої програми. Це все фіксується у відео, в ЗМІ, в соцмережах, всі в курсі непослідовності, м’яко кажучи, публічної позиції Трампа. Але в Трампа такий імідж, що йому легко прощається подібне.

І, ймовірно, хтось порадив Зеленському взяти метод на озброєння: епатажні заяви суто заради хайпу – все одно ніхто не вимагатиме дотримання заявленого. А резонанс піде.

Взагалі довкола «Плану» відбувається щось дивне: спочатку його довго тримали в такій таємниці, що не всі вірили взагалі в його існування. Тоді достатньо агресивно презентували короткий перелік амбітних і сумнівно актуальних пунктів. Але було вказано, що є ще три таємні додатки, про які, ясно, ніхто не говоритиме. А потім раптом з інтерв’ю в ЗМІ виходить радник голови ОП і пафосно розкриває зміст цих цілком таємних пунктів...

Після чого знов піднімається ядерна тема.

В підсумку: це, здається, взагалі не план дій чи вимог як такий – це піар-привід. Тим більше на тлі глобальної паузи «до нового президента США» і його рішення щодо обсягу співпраці з НАТО і втручання у війну в Україні. Плюс Європа власне зараз переформатовує власну оборонну концепцію з розрахунку, що США її більше не прикриватиме від військових загроз. І от поки про практичні кроки з об’єктивних причин не йтиметься ще кілька місяців, було прийнято рішення вкинути отаку «інформаційну гранату» (на бомбу не тягне, та й граната суто світлошумова).

Наслідків не буде: рішення приймаються союзниками, виходячи з геть інших чинників (Північна Корея, Іран і можлива атака ядерних об’єктів, можливе дистанціювання США від НАТО і глобальної політики, соціально-економічні проблеми Європи, проблеми з мігрантами, проблеми з деградованою за часи дії «американської парасольки» оборонною промисловістю...). Ультиматум (всі ультиматуми) буде проігноровано. Дадуть те, що мали намір дати, І не дадуть того, що не планували давати.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: США війна Дональд Трамп Володимир Зеленський Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Вірус Крупи» вразив прокуратуру. Хто наступний?
Пів сотні прокурорів-інвалідів на Хмельниччині. Аномалія та її наслідки Скандал тижня
Вчора, 10:18
Alpina D5 Biturbo – заряджений універсал BMW 5 Series
В Україні помітили рідкісний BMW із потужним дизелем (фото)
2 жовтня, 18:38
98-ма дивізія ЦАХАЛу була перекинута на північ Ізраїлю після багатомісячних боїв у Секторі Газа
Ізраїль заявив про «нову фазу» війни
18 вересня, 20:26
Внаслідок російської атаки по Одесі четверо цивільних людей поранені
Росія вдарила ракетою по Одесі: є поранені
20 вересня, 15:51
Камалія зізналася, що після розмови із Залужним вона задумалася і вирішила не підписувати контракт
Камалія розповіла, як порада Залужного змінила її життя
1 жовтня, 19:00
Старовинну книгу «Церковний збірник», датовану 1906 роком видавництва, переміщував на територію України 35-річний житель Рахівщини
Рідкісний церковний рукопис виявили митники на кордоні з Румунією (фото)
28 вересня, 08:13
Окупант завершив професійну кар'єру у 2023 році
ЗСУ ліквідували ексгравця молодіжної збірної Росії з футболу
6 жовтня, 13:29
Каволі передав Конгресу США список необхідного Україні озброєння
Командувач військ США в Європі передав Конгресу список необхідного для України озброєння
9 жовтня, 03:23
НАТО продовжить підтримку України
НАТО не боїться Росії та надаватиме допомогу Києву і надалі – генсек Рютте
15 жовтня, 01:26

Олексій Голобуцький

Епатажні заяви або стратегія: чи здатен «План перемоги» змінити хід війни?
Епатажні заяви або стратегія: чи здатен «План перемоги» змінити хід війни?
Більшість росіян вже не хоче війни. Чи вплине це на Кремль?
Більшість росіян вже не хоче війни. Чи вплине це на Кремль?
Чи потрібен Саміт миру, якщо не буде гарантій безпеки?
Чи потрібен Саміт миру, якщо не буде гарантій безпеки?
Як підрив Кримського мосту змінив хід війни
Як підрив Кримського мосту змінив хід війни
США зосереджуються на одній темі. І це не Україна
США зосереджуються на одній темі. І це не Україна
Україну схиляють до пришвидшення рішення щодо перемир’я
Україну схиляють до пришвидшення рішення щодо перемир’я

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
83K
Ексгенпрокурор пояснив, як інваліди захопили прокуратуру Хмельниччини
79K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 жовтня: ситуація на фронті
33K
Незаконне збагачення: чинній народній депутатці повідомлено про підозру
31K
Карта повітряних тривог України онлайн 18 жовтня 2024
22K
У справі ДТП з вини посадовця БЕБ Ткачука слідчі хочуть вилучити усю медичну документацію жінки, що залишилася без ніг
12K
Ціна на російську нафту впала нижче $60 за барель, що це означає

Новини

У столиці пройшла ветеранська конференція. Оприлюднено підсумкове звернення до влади
Сьогодні, 13:48
Масштабна тривога, ЗСУ відбили центр Торецька: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Мінлива хмарність та заморозки: прогноз погоди на 18 жовтня
Сьогодні, 06:00
В Києві пів ночі тривала повітряна тривога
Сьогодні, 03:12
18 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Виступ Зеленського на Єврораді, розширення зони бойових дій на Куп'янщині. Головне за 17 жовтня
Вчора, 21:00

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua