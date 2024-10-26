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Нічний обстріл Дніпра: уже 19 постраждалих, серед загиблих – дитина

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Нічний обстріл Дніпра: уже 19 постраждалих, серед загиблих – дитина
Наслідки ворожої атаки на Дінпро 25 жовтня 2024 р.
фото: Сергій Лисак/Telegram

У місті є руйнування одразу на кількох локаціях

Пізно ввечері 25 жовтня російські загарбники завдали ракетного удару по житловому кварталу Дніпра. Станом на зараз уже відомо про трьох загиблих, серед них – дитина. Крім того, поранення отримали 19 людей, серед них – четверо дітей. Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

«У Дніпрі троє людей загинули, серед них – дитина. 19 постраждалих, з них четверо – діти. Восьмеро – госпіталізовані», – заявив глава регіону.

Унаслідок нічної ракетної атаки в місті є руйнування одразу на кількох локаціях. Знищені житлова двоповерхівка та гараж. Пошкоджені 13 багатоквартирних і два приватні будинки, 30 авто. Понівечено корпуси лікарні.

«Щойно пролунали вибухи, на допомогу людям примчали всі служби – ДСНС, «швидка», поліція. Працюють і благодійники. Організовані гаряче харчування та напої. Також місцевим надавали психологічну підтримку. Комунальники вивезли вже 80 т будівельного сміття», – додав Лисак.

Крім того, бив агресор і по Нікопольщині – райцентру і Марганецькій громаді. Застосував дрони-камікадзе та артилерію. Пошкоджена інфраструктура. Люди цілі.

Раніше повідомлялося про трьох загиблих і 14 постраждалих унаслідок нічної атаки на Дніпро 25 жовтня.

Нагадаємо, що внаслідок нічної ворожої атаки на Київську область загинула жінка, постраждала дитина, рятувальники ліквідували дві пожежі. Також у Києві внаслідок атаки БпЛА загинула дівчинка.

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Теги: Дніпро обстріл ракетна атака дитина поранення

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