Республіканці готують план на випадок програшу Трампа на виборах – Reuters

Республіканці часто подають судові позови, спрямовані на обмеження доступу до голосування

Організація, створена радником Трампа у штаті Аризона, пропонує суддям можливість анулювати результати виборів через «порушення»

Республіканська партія готується до правового оскарження результатів президентських виборів у США. Таке припущення висунула команда кандидатки від демократів Камали Гарріс, передає Reuters.

Агенція зазначає, що республіканці часто подають судові позови, спрямовані на обмеження доступу до голосування, пояснюючи це необхідністю запобігання фальсифікаціям. Водночас демократи звертаються до суду з вимогами забезпечити максимальну доступність голосування.

Наприклад, у штаті Аризона організація, створена радником лідера республіканців Дональда Трампа Стівеном Міллером, пропонує суддям можливість анулювати результати виборів через «порушення» з боку місцевих чиновників. Позов передбачає можливість призначення повторних виборів у округах, де Гарріс незначно випереджає Трампа.

У Мічигані республіканці намагаються обмежити реєстрацію виборців і використання мобільних виборчих пунктів. У Неваді вони вимагають видалення з виборчих списків осіб, які не мають права голосувати, попри закінчення терміну для таких перевірок.

У Пенсильванії Республіканська партія хоче посилити правила голосування поштою та обмежити можливість виправлення помилок у бюлетенях. Суд штату постановив не зараховувати бюлетені з неправильними датами, що стало перемогою для республіканців.

Загалом Республіканський національний комітет бере участь у понад 120 судових процесах у 26 штатах. Експерти зазначають, що це може підірвати довіру до виборчого процесу. Кампанія Гарріс стверджує, що республіканці намагаються посіяти недовіру до виборів, щоб у разі поразки звинуватити систему в несправедливості.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що Дональд Трамп, кандидат на президентських виборах у США 2024 року, пообіцяв підтримати Україну у разі своєї перемоги.

Як повідомлялося, Дональд Трамп нещодавно викликав хвилю обурення навіть серед членів Республіканської партії, після того як на мітингу в Вісконсині назвав свою опонентку, віцепрезидентку Камалу Гарріс, «психічно неповноцінною».

До слова, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Росія «буде рада будь-яким ініціативам» для завершення війни в Україні від Дональда Трампа, якщо той стане президентом США. Серед іншого, Кремль хоче, щоб Трамп домігся скасування двох законів України.