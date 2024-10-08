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У Києві перекрито рух автотранспорту Південним мостом

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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У Києві перекрито рух автотранспорту Південним мостом
Під час повітряних тривог Південний міст закритий для всіх
фото: з відкритих джерел

Рух автобусів №22 та №91 призупинено

Сьогодні, 8 жовтня, рух автотранспорту Південним мостом у Києві перекрито. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

Через перекриття, рух автобусів №22 та №91 призупинено. Також не мають змоги проїзду й автовласники, які мають перепустки.

Нагадаємо, у Києві після повномасштабного російського вторгнення обмежили рух на Південному мосту. Проте, навіть сьогодні, коли навколо Києва не йдуть бої та немає загрози наступу, обмеження продовжує діяти.

Південний міст перекрили ще у березні 2022 року під час наступу росіян на Київ. Але офіційно Рада оборони Києва ухвалила рішення про закриття Південного мосту для приватного транспорту на невизначений термін лише 21 червня 2022 року. Відповідне рішення було зафіксоване у протоколі Ради оборони.

Обмеження на пересування Південним мостом почало діяти о 00:00 22 червня 2022 року. А контроль за виконанням рішення Ради оборони міста поклали на комендатуру Києва.

Причина та підстави для закриття мосту не пояснювалися, але в місцевій владі декілька разів заявляли, що такі обмеження потрібні для забезпечення безпеки в Києві.

Відповідно до протоколу Ради оборони Києва проїзд Південним мостом дозволений військовому транспорту, транспорту екстрений та аварійних служб, громадському транспорту, транзитним вантажівкам, а також транспорту зі спеціальною перепусткою.

Під час повітряних тривог Південний міст закритий для всіх. З 11 квітня 2022 року в Києві було відкрито Південний міст для всього транспорту.

Теги: обмеження міст громадський транспорт Київ

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