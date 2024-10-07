Востаннє Москва була без посла в США наприкінці 1930-х років

Росія вперше з 1930-х років може надовго залишитися без посла в США. У неділю, 6 жовтня, в Москву повернувся Анатолій Антонов, який обіймав посаду з 2017 року. Про це повідомляє The Moscow Times.

Видання зазначає, що призначати нового посла Кремль швидко не планує. Один із чиновників у держдумі повідомив, що «наразі з російським послом ніхто з офіційних осіб у США все одно не спілкується, тому по суті не має значення, хто стане новим представником у Вашингтоні».

Як повідомляє The Moscow Times, востаннє Москва була без посла в США наприкінці 1930-х років. Це сталося після визнання СРСР Вашингтоном посольство очолювали дипломати у статусі «тимчасового повіреного чи повноважного представника».

Нагадаємо, що сьогодні, 7 жовтня, свій день народження відзначає російський диктатор Володимир Путін. Його привітали представники Туреччини, Вірменії, Республіки Сербської Боснії та Герцеговини та Білорусі.

Як відомо, 7 жовтня Путіну виповнюється 72 роки. Речник Путіна Дмитро Пєсков раніше заявляв, що в цей день «особливо святкового нічого не буде».

Попри повідомлення Кремля, що нібито жодних святкувань не планується, російські пропагандисти вже називають ранкову атаку на Україну – «святковим феєрверком». Так, російська пропагандистка Юлія Вітязєва назвала атаку РФ на Київ та Хмельниччину – «салютом на честь Путіна».

До слова, за оновленими даними Генштабу, втрати серед російського особового складу станом на 7 жовтня склали близько 661 630 осіб. Таким чином, росіяни сьогодні святкують день народження людини, яка найбільше їх убила від часів Другої світової війни.

Минулого року спецслужбовці влаштували салют до Дня народження Путіна. Співробітники Служби безпеки та артилеристи Збройних сил України знешкодили ворожу вогнеметну систему«Солнцепьок», яка є «гордістю» російського військово-промислового комплексу.