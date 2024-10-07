Головна Світ Політика
search button user button menu button

Росія вперше за майже століття може залишитися без посла в США: що сталося

Наталія Порощук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Росія вперше за майже століття може залишитися без посла в США: що сталося
Експосол Росії у США Анатолій Антонов 6 жовтня повернувся в Москву
фото: РИА

Востаннє Москва була без посла в США наприкінці 1930-х років

Росія вперше з 1930-х років може надовго залишитися без посла в США. У неділю, 6 жовтня, в Москву повернувся Анатолій Антонов, який обіймав посаду з 2017 року. Про це повідомляє The Moscow Times.

Видання зазначає, що призначати нового посла Кремль швидко не планує. Один із чиновників у держдумі повідомив, що «наразі з російським послом ніхто з офіційних осіб у США все одно не спілкується, тому по суті не має значення, хто стане новим представником у Вашингтоні».

Як повідомляє The Moscow Times, востаннє Москва була без посла в США наприкінці 1930-х років. Це сталося після визнання СРСР Вашингтоном посольство очолювали дипломати у статусі «тимчасового повіреного чи повноважного представника».

Нагадаємо, що сьогодні, 7 жовтня, свій день народження відзначає російський диктатор Володимир Путін. Його привітали представники Туреччини, Вірменії, Республіки Сербської Боснії та Герцеговини та Білорусі.

Як відомо, 7 жовтня Путіну виповнюється 72 роки. Речник Путіна Дмитро Пєсков раніше заявляв, що в цей день «особливо святкового нічого не буде». 

Попри повідомлення Кремля, що нібито жодних святкувань не планується, російські пропагандисти вже називають ранкову атаку на Україну – «святковим феєрверком». Так, російська пропагандистка Юлія Вітязєва назвала атаку РФ на Київ та Хмельниччину – «салютом на честь Путіна».

До слова, за оновленими даними Генштабу, втрати серед російського особового складу станом на 7 жовтня склали близько 661 630 осіб. Таким чином, росіяни сьогодні святкують день народження людини, яка найбільше їх убила від часів Другої світової війни.

Минулого року спецслужбовці влаштували салют до Дня народження Путіна. Співробітники Служби безпеки та артилеристи Збройних сил України знешкодили ворожу вогнеметну систему«Солнцепьок», яка є «гордістю» російського військово-промислового комплексу. 

Читайте також:

Теги: росія росіяни посол посольство США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вибухи на півдні Лівану
«Стріли» полетіли. Чому Ізраїль розпочав Третю ліванську Тема тижня
1 жовтня, 15:30
$567 млн буде спрямовано на предмети оборонного призначення та послуги Міністерства оборони Тайваню
Байден виділив Тайваню понад пів мільярда доларів на військову допомогу
30 вересня, 09:18
22 вересня росіяни вкотре атакували Харків
Атака на Харків та вибухи у Росії: головне за ніч
22 вересня, 07:28
Канцлер згадав перший Саміт миру у Швейцарії, який завершився загальною думкою про необхідність проведення нової зустрічі за участю Росії
Шольц назвав шляхи для досягнення миру в Україні
18 вересня, 07:34
ЗСУ оточили російських окупантів у селі Крем'яне на Курщині
ЗСУ оточили російських окупантів у селі Крем'яне на Курщині
17 вересня, 07:50
Райан Веслі Рут
Підозрюваний у замаху на Трампа підтримував Україну і радив спалити Кремль
16 вересня, 08:20
З російського полону повернулося 82 рядових та сержантів
Із російського полону повернулися 103 українських військових, серед них бійці «Азова» (фото, відео)
14 вересня, 14:25
У фільмі російської пропагандистки ігноруються ґвалтування, катування та вбивства, які вчиняють окупанти
Верховна Рада закликала Канаду не презентувати фільм про російських окупантів на фестивалі
9 вересня, 23:05
У росіян зберігається можливість писати листи, але права на здійснення телефонних дзвінків у них уже немає
Україна заборонила російським полоненим телефонувати рідним
8 вересня, 14:39

Політика

Білорусь збиватиме російські дрони? Лукашенко підписав указ
Білорусь збиватиме російські дрони? Лукашенко підписав указ
Британія виділяє для України $4,5 млрд для закупівлі озброєння
Британія виділяє для України $4,5 млрд для закупівлі озброєння
Український посол пояснив, чому президент Бразилії досі не приїхав до України
Український посол пояснив, чому президент Бразилії досі не приїхав до України
Росія вперше за майже століття може залишитися без посла в США: що сталося
Росія вперше за майже століття може залишитися без посла в США: що сталося
Вибори у США: Трамп переконаний, що повинен отримати «100% голосів євреїв»
Вибори у США: Трамп переконаний, що повинен отримати «100% голосів євреїв»
Бразилія запрошує Путіна. Український посол оцінив ймовірність візиту та арешту диктатора
Бразилія запрошує Путіна. Український посол оцінив ймовірність візиту та арешту диктатора

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
77K
Росіяни святкують день народження людини, яка найбільше їх убила від часів Другої світової війни
71K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 7 жовтня: ситуація на фронті
28K
Карта повітряних тривог України онлайн 7 жовтня 2024
26K
Ракетна атака на Київ: Кличко повідомив деталі (оновлено)
16K
День народження Путіна. Хто з президентів першим прилетів до диктатора
14K
Українські розробники створили секретну балістичну ракету з дальністю ураження до 700 км

Новини

Міжнародний день лікаря: щирі привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Сьогодні, 10:44
Вибухи у Харкові та пожежа в Криму: головне за ніч
Сьогодні, 06:45
Дощі та грози: прогноз погоди на 7 жовтня
Сьогодні, 05:07
7 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
У Києві повітряна тривога тривала 1 годину 6 хвилин
Вчора, 22:09
За добу енергетики ДТЕК повернули світло майже 14 тис. осель після обстрілів
Вчора, 18:11

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua