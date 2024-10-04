США атакували понад десяток об'єктів єменських хуситів

Американські літаки та кораблі завдали ударів по системах озброєння, базах та іншому обладнанню

Сполучені Штати Америки завдала ударів по кількох частинах Ємену, включаючи його столицю Сану і портове місто Ходейда. Про це повідомляє The Guardian.

Анонімний американський чиновник, що військові США завдали ударів по низці об'єктів хуситів в Ємені.

За словами посадовця, американські літаки та кораблі завдали ударів по системах озброєння, базах та іншому обладнанню, що належить підтримуваному Іраном угрупованню, в результаті чого були вражені опорні пункти хуситів. Точна кількість цілей ще не відома, оскільки місія тільки закінчується.

За даними хуситських ЗМІ, сім ударів було завдано по аеропорту в Ходейді і району Катейб, де знаходиться військова база, контрольована хуситами.

Ще чотири удари були завдані по району Сейяна в столиці Сані, і два удари були завдані по провінції Дхамар, згідно з повідомленнями Houthi. Прес-служба Хуті також повідомила про три авіаудари в провінції Байда на південному сході від Сани.

Нагадаємо, у суботу 28 вересня єменські хусити запустили ракету по одному з аеропортів Ізраїлю, метою якої, за попередніми даними, був літак прем’єр-міністра Беньяміна Нетаньягу.

Як повідомлялося, США стурбовані тим, що Росія може постачати ракети хуситам в Ємені.

До слова, Армія оборони Ізраїлю успішно збила ракету, яку випустили по території країни єменські Хусити. За інформацією ізраїльських військових, ракету знищили за межами країни за допомогою системи ППО дальнього радіуса дії «Стріла» (Arrow).