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Залужний розповів, які його слова спричинили резонанс у світі

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Залужний розповів, які його слова спричинили резонанс у світі
Залужний подякував тим, хто висловив свої думки з приводу його промови у Chatham House
фото: Валерій Залужний/Telegram

«Я задоволений і реакцією ворогів. Їх істеричні конвульсії лише підтверджують що ми на правильному шляху»

Світ нарешті замислився про війну в Україні, і вона перестає бути проблемою самих українців. Таку думку висловив екскомандувач ЗСУ, посол України у Великій Британії Валерій Залужний. Генерал зауважив, що його нещодавній виступ в британському аналітичному центрі Chatham House спричинив значний резонанс у світі.

«Значить світ задумався про війну. Значить війна вже не тільки проблема України. Тоді сподіваємося, що дійсно, коли в таких стінах почнуть говорити дипломати, гармати замовкнуть», – написав він у своєму Telegram.

Залужний подякував за «шалену підтримку тисяч людей в інтернеті», а також тим, хто висловив свої думки з приводу його промови у Chatham House.

«Я задоволений і реакцією ворогів. Їх істеричні конвульсії лише підтверджують що ми на правильному шляху. Вони нас бояться», – додав він.

Нагадаємо, Залужний підтримує план перемоги України у війні проти Росії, але зауважує, що у війні «немає ніяких прогнозів – є математика». Про це повідомила журналістка Ніна Кур'ята, яка поцікавилася думкою колишнього головнокомандувача ЗСУ щодо плану.

Також Залужний заявив, що не підтримує мобілізацію молоді 18-25 років. Посол додав, що Україну здатна врятувати лише молодь: «Якщо країна дійде до такого бар’єра, коли буде загроза існуванню держави як такої, її можуть врятувати тільки молоді люди у віці 18-25 років, бо це абсолютно інші люди».

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Теги: війна посол Telegram молодь Валерій Залужний

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