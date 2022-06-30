Восени Україна матиме нового прем’єра? ЗМІ назвали п’ятірку фаворитів

Шмигалем можуть пожертвувати задля порятунку популярності Зеленського. Хто ж замінить чинного прем'єр-міністра на чолі уряду?

Офіс президента хоче звільнити Кабмін задля відведення невдоволення суспільства від Зеленського

Чинний уряд Дениса Шмигаля може піти у відставку восени поточного року. Про можливих кандидатів на посаду прем’єр-міністра пише з посиланням на джерела у владі «Українська правда».

За інформацією видання, кандидатом номер один є заступник голови президентського офісу Ростислав Шурма. Але, зазначає УП, Шурма сам відмовляється, бо «розуміє, що під час війни бути прем'єром – це точно не найприємніша річ».

Чотири інші кандидати, які можуть замінити Дениса Шмигаля – є членами його уряду.

Це:

міністерка економіки Юлія Свириденко;

міністр інфраструктури Олександр Кубраков;

міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов;

міністр оборони Олексій Резніков.

Головними претендентами на внутрішньокабмінівське підвищення, за даними «Української правди», є Кубраков та Чернишов.

Втім, як зазначають неназвані чиновники з Офісу президента та Кабінету міністрів, у всіх претендентів є свої мінуси. У Свириденко негативний шлейф через дефіцит пального в країні, Кубраков «несуб’єктний», не є лідером, у Чернишова немає «історії успіху», а Резніков у Міністерстві оборони «страждає» і прагне кудись утекти навіть з цієї посади.

Причиною такого кроку джерела УП називають майбутнє незадоволення суспільства владою на фоні виснаження від війни та складної економічної ситуації. Тож для того, аби переключити увагу українців з президента на уряд, і планується відставка чинного Кабміну.

Нагадаємо, за інформацією ЗМІ, Офіс президента планує 4 липня на інвестиційній конференції у Лугано презентувати план «перезапуску України».

Однією із особливостей цього плану нібито є скорочення кількості міністерств через їхнє об’єднання. Кількість галузевих відомств, які входять до уряду, може зменшитися з 20 до 12.