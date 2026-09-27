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Президент Сербії подав у відставку

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Президент Сербії подав у відставку
Вучич підписав заяву про відставку в Адміністрації президента Сербії
фото з відкритих джерел

Другий президентський термін Вучича мав закінчитися у травні наступного року

Президент Сербії Александар Вучич офіційно подав у відставку. Як інформує «Главком», про це повідомялє The Associated Press.

Політик заявив, що бажає взяти участь у майбутніх парламентських виборах як пересічний громадянин. Він зазначив, що до кінця грудня буде проведено перший тур президентських виборів, а перед цим 25 жовтня відбудуться парламентські вибори.

Як зазначає видання, другий президентський термін Вучича мав закінчитися у травні наступного року. І оскільки сербська конституція забороняє балотуватися на третій термін, Вучич вирішив очолити свою праву Сербську прогресивну партію на парламентських виборах у жовтні. Це означає, що теоретично учорашній президент може очолити сербський уряд.

Варто зауважити, що до того, як стати президентом у 2017 році, Вучич вже був прем'єр-міністром Сербії – із 2014 до 2017 року.

Нагадаємо, президент Сербії Александар Вучич 27 червня повідомив, що піде у відставку.

Зокрема, президент Сербії Александар Вучич заявив, що дострокові парламентські вибори в країні відбудуться 25 жовтня. За сербським законодавством, парламентські вибори призначає президент. Від дня їх оголошення до голосування має минути від 45 до 60 днів.

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Теги: вибори президент Сербія

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