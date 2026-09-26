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У Франції через українські удари по Москві розгорівся скандал – Le Monde

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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У Франції через українські удари по Москві розгорівся скандал – Le Monde
Меланшон заявив, що посилення «загрози з боку Росії» може бути пов’язане з українськими ударами вглиб російської території
фото: AFP

Лівий кандидат в президенти Франції розкритикував далекобійні удари по Росії

Лідер французької ліворадикальної партії «Нескорена Франція» (LFI) Жан-Люк Меланшон, який балотується на президентських виборах 2027 року, опинився під критикою після заяв про війну Росії проти України. Як інформує «Главком», про це пише французьке видання Le Monde.

Під час передвиборчої пресконференції 23 вересня Меланшон заявив, що посилення «загрози з боку Росії» може бути пов’язане з українськими ударами вглиб російської території. При цьому політик наголосив, що не виправдовує Росію та не намагається уникати протистояння з нею.

Такі слова викликали різку реакцію французьких політиків, зокрема представників лівого табору. Кандидатка від «зелених» Марін Тондельє заявила, що Україна є демократією, яка зазнала нападу ще у 2014 році, а ототожнення агресора та жертви є неприйнятним. Центристський кандидат Рафаель Глюксман також наголосив: «Мир – це не підкорення тирану, який починає війни».

Автор матеріалу зазначає, що позиція Меланшона фактично ставить його серед кандидатів, чиї заяви щодо війни найближчі до риторики Кремля. Поруч із ним у цьому контексті опинився кандидат від Комуністичної партії Фаб'єн Руссель. Водночас навіть ультраправа Марін Ле Пен нещодавно виступила з жорсткою критикою Москви, звинувативши Кремль в ескалації.

24 вересня під час дебатів Меланшон спробував зменшити негативний ефект від своїх попередніх слів. Він заявив, що навмисно спровокував реакцію співрозмовників, щоб привернути увагу до теми. Водночас політик не відмовився від своєї позиції, хоча висловив підтримку виведенню російських військ з території України.

Меланшон також запропонував покрокову стратегію деескалації, яка передбачає заборону далекобійних ударів.

«Не можна змусити росіян втратити обличчя, але не можна змусити й українців втратити обличчя», – заявив він.

Як пише Le Monde, таким чином, політик фактично знову поставив Росію та Україну в однакове становище у контексті необхідності уникати подальшої ескалації.

25 вересня представникам LFI довелося публічно пояснювати позицію свого лідера. Депутатка Клеманс Гетте нагадала, що партія від початку засуджувала російську агресію, але водночас вважає удари по Москві такими, що не сприяють деескалації.

Le Monde зауважує, що ця ситуація ставить питання про те, якою була би політика Меланшона щодо України у разі його приходу до влади за підсумками президентських виборів наступного року. 6 вересня глава фракції LFI у Національних зборах Франції Матильда Пано заявила, що партія продовжуватиме допомогу українцям до завершення російської агресії. Однак у листопаді 2022 року депутати партії утрималися під час голосування за резолюцію на підтримку України. У березні 2024 року LFI виступила проти безпекової угоди з Україною.

Раніше експрем’єр-міністр Франції та кандидат у президенти Габріель Атталь розкритикував заяви своєї потенційної опонентки, лідерки «Національного об’єднання» Марін Ле Пен про Україну.

Нагадаємо, кандидатка у президенти Франції, лідерка партії «Національне об’єднання» Марін Ле Пен зробила заяву про фінансову підтримку України. Вона вважає, що «ми не можемо» продовжувати надавати цій країні фінансову підтримку в нинішніх умовах.

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Теги: Франція партії політика скандал Україна

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