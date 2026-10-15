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Студентські протести в Албанії переросли в заворушення: парламент евакуйовано

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Студентські протести в Албанії переросли в заворушення: парламент евакуйовано
Сутички в столиці супроводжувалися атаками на будівлі, які протестувальники закидали камінням, цеглою та запалювальними сумішами
фото: скриншот з відео

Молодь бойкотує заняття та виходить на вулиці Тирани й інших міст, а прем’єр Еді Рама звинувачує опозицію в насильстві

В Албанії третій день поспіль тривають студентські протести, до яких долучилися учні старших класів. Акції поширилися зі столиці Тирани на інші міста країни та супроводжуються сутичками з поліцією, пошкодженням будівель і бойкотом занять. За даними Міністерства охорони здоров’я Албанії, після протестів медичну допомогу отримали 89 людей, серед яких 61 поліцейський і 18 учасників акцій. Ще десятьох пацієнтів доправили до іншого травматологічного відділення. Про це пише «Главком» з посиланням на Euronews.

Прем’єр-міністр Албанії Еді Рама вперше публічно відреагував на заворушення, перебуваючи в пошкодженому приміщенні Коледжу Європи в Тирані. Він звинуватив опозицію в розпалюванні насильства та заявив, що винні в пошкодженні майна мають понести юридичну відповідальність.

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Третій день протестів розпочався на тлі посилених заходів безпеки в столиці. Пленарне засідання парламенту, заплановане на 10:00, скасували, а депутати залишили будівлю. Навколо парламенту перебували значні сили поліції, які готувалися до акції, оголошеної студентами.

Протестувальники зібралися біля Міністерства освіти та парламенту. Згодом ситуація загострилася на вулиці Дуррес, де правоохоронці застосували сльозогінний газ. Це змусило студентів і старшокласників відступити в напрямку площі Скандербега.

Заворушення супроводжувалися пошкодженням державних і приватних об’єктів. Раніше мітингарі закидали будівлі камінням, цеглою та «коктейлями Молотова». Серед пошкоджених об’єктів називали будівлі міністерств фінансів і юстиції, офіс прем’єр-міністра, торгові центри та два банки.

Акції відбувалися не лише в столиці. У місті Корча молодь заблокувала головний бульвар і вирушила до будівлі муніципалітету. Пізніше ситуація загострилася біля місцевого управління освіти: у будівлі розбили вікна, а в її бік кидали різні предмети. Поліція також втрутилася після спроб протестувальників потрапити до середньої школи.

У Тирані до бойкоту занять приєдналися учні середньої школи «Петро Ніні Луарасі». У Камеші школярі залишили уроки, а в Шкодері студенти факультету іноземних мов знову бойкотували навчання та розмістили банери на підтримку протестувальників у столиці.

Міністерство охорони здоров’я Албанії повідомило, що після попереднього дня протестів по медичну допомогу звернулися 89 людей. Серед них – 61 поліцейський і 18 протестувальників, яких доправили до Університетської лікарні травматології. Ще десятьох пацієнтів лікували в іншому травматологічному відділенні.

За даними відомства, четверо поліцейських і двоє учасників протесту залишалися госпіталізованими в травматологічному відділенні. Одному протестувальнику та двом правоохоронцям, як очікувалося, мали провести медичні втручання. Десять пацієнтів, які перебували в іншому відділенні, вже виписали.

Еді Рама назвав пошкоджену будівлю Коледжу Європи символом ситуації в країні. За його словами, насильницькі дії не представляють студентів, а є наслідком дій опозиції. Прем’єр заявив, що готовий до діалогу з молоддю, однак попередив: усі, хто завдав шкоди майну, мають відповідати перед законом.

Парламентська група Демократичної партії, зі свого боку, заявила про підтримку студентів і старшокласників. Опозиція вимагає відставки уряду Рами, формування тимчасового уряду та проведення дострокових вільних і чесних виборів. Крім того, партія закликає розпустити чинний парламент, стверджуючи, що за умов політичної та соціальної кризи нормальна робота законодавчого органу неможлива.

Отже, протести супроводжуються не лише зіткненнями на вулицях, а й загостренням політичного протистояння між владою та опозицією.

Варто нагадати, що в Албанії під час чергової акції проти будівництва розкішного курорту, пов’язаного із зятем президента США Дональда Трампа Джаредом Кушнером, сталися сутички з поліцією. 

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Теги: студенти протест поліція Албанія

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