Путін помстився Невзорову за українське громадянство
Журналіст заявив, що знав, на що йшов, коли засуджував російську владу
Басманний суд Москви заарештував будинок і земельну ділянку журналіста Олександра Невзорова на березі Фінської затоки. Це підтвердив сам журналіст у Telegram.
«Арештували будинок. З дорогого – там тільки дуже старий жеребець, що доживає в спокої, мій собака і книги. Ось книг, так, дуже багато. Утім, порівняно з тією гидотою, руйнуваннями та масовими вбивствами, які творить путінізм в Україні – це дрібниці. Мої втрати для мене дуже болючі. Але я знав, на що йду і був готовий до всього. Битися з фашизмом і розраховувати на його ласку було б дурістю», – зазначив Невзоров.
Нагадаємо, раніше з'явилася інформація, що президент Володимир Зеленський надав громадянство України російському журналісту Олександру Невзорову та його дружині Лідії Невзоровій. За інформацією радника голови МВС Антона Геращенка, президент підписав відповідний указ про надання громадянства подружжю Невзорових «за визначні заслуги перед нашою країною».
Згодом на цю інформацію відреагував і сам Невзоров. Він наголосив, що у питанні війни з Україною зараз кожен росіянин робить вибір, на чиєму боці залишатися – допомагати злочинцю чи рятувати його жертву. Журналіст пояснив, що свій вибір він зробив на користь України.
Президент Володимир Зеленський підтвердив, що Невзоров звернувся з проханням про надання українського громадянства. Однак президент не уточнив, чи був підписаний відповідний указ.
За словами секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олексія Данілова, станом на 6 червня Олександр Невзоров ще не отримав громадянства України.