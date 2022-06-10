Путін помстився Невзорову за українське громадянство

Невзоров: «Битися з фашизмом і розраховувати на його ласку було б дурістю»

Журналіст заявив, що знав, на що йшов, коли засуджував російську владу

Басманний суд Москви заарештував будинок і земельну ділянку журналіста Олександра Невзорова на березі Фінської затоки. Це підтвердив сам журналіст у Telegram.

«Арештували будинок. З дорогого – там тільки дуже старий жеребець, що доживає в спокої, мій собака і книги. Ось книг, так, дуже багато. Утім, порівняно з тією гидотою, руйнуваннями та масовими вбивствами, які творить путінізм в Україні – це дрібниці. Мої втрати для мене дуже болючі. Але я знав, на що йду і був готовий до всього. Битися з фашизмом і розраховувати на його ласку було б дурістю», – зазначив Невзоров.

Нагадаємо, раніше з'явилася інформація, що президент Володимир Зеленський надав громадянство України російському журналісту Олександру Невзорову та його дружині Лідії Невзоровій. За інформацією радника голови МВС Антона Геращенка, президент підписав відповідний указ про надання громадянства подружжю Невзорових «за визначні заслуги перед нашою країною».