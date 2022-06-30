Японія допоможе Україні зі зберіганням зерна

Тимчасові зерносховища будуть розгорнуті біля західних кордонів України в сусідніх країнах

Японія додатково надасть Україні $100 млн гуманітарної допомоги. Гроші будуть витрачені на закупівлю медичного обладнання, а також на будівництво тимчасового житла для внутрішніх переселенців. Про це повідомив прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда, інформує Japan Today.

За словами прем’єра, Японія також надасть Україні підтримку в розширенні потужностей зі зберігання зерна в міру наближення сезону збору врожаю. Передбачається, що тимчасові зерносховища будуть розгорнуті біля західних кордонів країни в сусідніх країнах.

Як відомо, Росія продовжує красти українське зерно. Від початку повномасштабної війни Росія вивезла з окупованих українських територій щонайменше 400 тисяч тонн зерна.

Внаслідок збройної агресії Росії проти України в українських портах та на елеваторах заблоковані понад 20 млн тонн зерна, що призвело до зростання цін на продовольство та до загрози голоду, особливо в країнах Африки. РФ намагається використати глобальну продовольчу кризу як засіб тиску на Захід та зброю у війні проти західних цінностей. Вона свідомо краде українське зерно на тимчасово захоплених територіях, навмисно знищує українські сховища з уже зібраним врожаєм.

Країни ЄС, в тому числі члени НАТО, сприяють вивезенню українського зерна суходолом з використанням залізничного, річкового та автомобільного транспорту, але це дозволяє лише частково вирішити наявні логістичні проблеми.

Росія зажадала зняття санкцій в обмін на розблокування українських портів.

Тим часом Україна готує «план Б» у разі неможливості розблокування портів.



