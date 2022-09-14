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Загострення в Карабасі: Путін заявив про «додаткові кроки» РФ

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Загострення в Карабасі: Путін заявив про «додаткові кроки» РФ
Путін взяв участь у сесії ОДКБ у режимі відеоконференції
фото: сайт ОДКБ

ОДКБ підтримала посередницькі зусилля Росії для стабілізації ситуації в регіоні

13 вересня у режимі відеоконференції відбулася позачергова сесія ради колективної безпеки Організації Договору про колективну безпеку, під час якої були «повністю підтримані посередницькі зусилля Російської Федерації, створені задля стабілізацію обстановки у регіоні». Про це повідомляється на сайті ОДКБ.

Президент країни-агресорки Володимир Путін довів інформацію до членів СКБ «про додаткові практичні кроки Російської сторони, спрямовані на деескалацію напруженості, що виникла», сказано в повідомленні. У ньому не уточнюється, про які додаткові кроки йдеться.

Також було досягнуто домовленості про направлення до Республіки Вірменія місії організації на чолі з генеральним секретарем ОДКБ

Нагадаємо, у ніч на 13 вересня на кордоні Азербайджану та Вірменії почалися бойові дії. Азербайджан звинуватив Вірменію у скоєнні широкомасштабної провокації на державному кордоні. 

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян вночі 13 вересня скликав засідання Ради безпеки з приводу загострення ситуації на кордоні з Азербайджаном.

На зустрічі обговорювали подальші кроки щодо ситуації на кордоні з Азербайджаном. Зокрема було ухвалено рішення про звернення до Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ).

Також напередодні засідання Ради безпеки Пашинян провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним.

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Теги: путін Нагірний Карабах Азербайджан Вірменія війна росія

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