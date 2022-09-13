Загострення в Карабасі: США негайно звернулася до учасників конфлікту

За словами Блінкена, військового вирішення конфлікту бути не може

Блінкен «Сполучені Штати глибоко стурбовані повідомленнями про напади вздовж вірмено-азербайджанського кордону»

Сполучені Штати Америки відреагували на загострення ситуації між Азербайджаном та Вірменією відреагували в США. Державний секретар Ентоні Блінкен висловив стурбованість, йдеться в повідомленні Офісу прессекретаря.

За словами Блінкена, військового вирішення конфлікту бути не може. «Сполучені Штати глибоко стурбовані повідомленнями про напади вздовж вірмено-азербайджанського кордону, включаючи повідомлення про удари по поселеннях та цивільній інфраструктурі в Вірменії. Як ми вже давно зрозуміли, військового вирішення конфлікту бути не може», – йдеться в повідомленні.

При цьому США закликали Вірменію та Азербайджан негайно припинити будь-які військові дії.

Нагадаємо, у ніч на 13 вересня на кордоні Азербайджану та Вірменії почалися бойові дії. Азербайджан звинуватив Вірменію у скоєнні широкомасштабної провокації на державному кордоні. Відповідне повідомлення опублікувало міністерство оборони Азербайджану.

У відомстві повідомляють, що збройні сили Вірменії здійснили широкомасштабні диверсії на Дашкасанському, Кельбаджарському та Лачинському напрямках.