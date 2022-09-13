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Вірменія звернеться до Росії та ОДКБ через ситуацію з Азербайджаном

Альона Боженко
glavcom.ua
Вірменія звернеться до Росії та ОДКБ через ситуацію з Азербайджаном
На тлі загострення ситуації з Азербайджаном у Вірменії скликали Раду безпеки
фото із відкритих джерел

Пашинян провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян вночі 13 вересня скликав засідання Ради безпеки з приводу загострення ситуації на кордоні з Азербайджаном. відповідна інформація розміщена на сайті президента Вірменії.

На зустрічі обговорювали подальші кроки щодо ситуації на кордоні з Азербайджаном. Зокрема було ухвалено рішення про звернення до Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ).

«Ухвалене рішення про офіційне звернення до Російської Федерації та до Організації Договору про колективну безпеку, а також до Ради Безпеки ООН з метою реалізації положень Договору про дружбу, співробітництво і взаємну допомогу щодо агресії проти суверенної території Республіки Вірменія», – йдеться в повідомленні.

Також напередодні засідання Ради безпеки Пашинян провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним.

«Прем'єр-міністр повідомив подробиці провокаційних, агресивних дій збройних сил Азербайджану в напрямку суверенної території Вірменії, що почалися опівночі, які супроводжувалися обстрілами з артилерії та великокаліберної зброї», – йдеться в повідомленні.

Пашинян назвав дії азербайджанської сторони «неприпустимими та наголосив на важливості адекватної реакції міжнародної спільноти».

Як зазначається в повідомленні уряду, «співрозмовники домовилися про оперативний зв'язок».

Нагадаємо, у ніч на 13 вересня на кордоні Азербайджану та Вірменії почалося загострення ситуації. Азербайджан звинуватив Вірменію у скоєнні широкомасштабної провокації на державному кордоні.

Зазначимо, 3 серпня, у Лачинському коридорі в Нагірному Карабаху, на кордоні Азербайджану та Вірменії, відбулися обстріли. Ворогуючі сторони обмінялися звинуваченнями у порушенні режиму припинення вогню та заявили про загиблих і поранених внаслідок обстрілів. 

Додамо, що у липні президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що представники російського Міноборони порушили надані гарантії щодо Нагірного Карабаху. РФ обіцяла, що забезпечить виведення вірменських військових із Карабаху до червня, але ця домовленість не була виконана.

Як відомо, бойові дії між Азербайджаном і Вірменією в Нагірному Карабасі поновилися 27 вересня 2020 року. Шеститижнева війна тоді забрала життя понад 6500 людей. Після інтенсивних зіткнень 9 листопада було укладено угоду між Азербайджаном, Вірменією і Росією про припинення війни від 10 листопада. Згідно з угодою, Вірменія передала Азербайджану частину територій, які контролювала десятиліттями, а Росія направила  «миротворчий контингент» для нагляду за перемир’ям.

Теги: росія війна Азербайджан Вірменія

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