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Загострення в Карабасі: Азербайджан скористався поразками росіян в Україні

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Загострення в Карабасі: Азербайджан скористався поразками росіян в Україні
Yа кордоні Азербайджану та Вірменії почалося загострення ситуації
фото: пресслужба Міністерства оборони Вірменії

Путіна поставили перед вибором: або захищати Вірменію, або визнавати фейковість ОДКБ

У ніч на 13 вересня на кордоні Азербайджану та Вірменії почалися бойові дії. Азербайджан звинуватив Вірменію у скоєнні широкомасштабної провокації на державному кордоні. Відповідне повідомлення опублікувало міністерство оборони Азербайджану. 

У відомстві повідомляють, що збройні сили Вірменії здійснили широкомасштабні диверсії на Дашкасанському, Кельбаджарському та Лачинському напрямках.

Вказується, що вірменські ДРГ у темний час доби замінували ділянки між позиціями підрозділів азербайджанської армії та дорогами постачання в різних напрямках.

Реакція Вірменії

Своєю чергою у міноборони Вірменії кажуть, що Азербайджан відкрив вогонь з артилерії та великокаліберної зброї у бік населених пунктів Ґоріс, Сотк та Джермук.

Міноборони Вірменії повідомляє, що збройні сили Азербайджану застосовують безпілотні літальні апарати.

Вірменія вирішила звернутися до ОДКБ

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян вночі 13 вересня скликав засідання Ради безпеки з приводу загострення ситуації на кордоні з Азербайджаном.

На зустрічі обговорювали подальші кроки щодо ситуації на кордоні з Азербайджаном. Зокрема було ухвалено рішення про звернення до Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ).

Дзвінок Пашиняна Путіну

Також напередодні засідання Ради безпеки Пашинян провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним.

Пашинян повідомив подробиці дій збройних сил Азербайджану в напрямку території Вірменії, що почалися опівночі, які супроводжувалися обстрілами з артилерії та великокаліберної зброї.

Пашинян назвав дії азербайджанської сторони «неприпустимими та наголосив на важливості адекватної реакції міжнародної спільноти».

Як зазначається в повідомленні вірменського уряду, «співрозмовники домовилися про оперативний зв'язок».

Що таке ОДКБ

Нагадаємо, до ОДКБ входять Росія, Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан і Таджикистан. Остання спільна операція в рамках цієї організації проходила на початку року в Казахстані.

Країни ОДКБ відмовилися брати участь у російському вторгненні в Україну.

Наразі всі країни-учасники ОДКБ (окрім РФ та Білорусі) дотримуються нейтралітету в питанні російського вторгнення. Жодна з них не визнала анексію Криму та незалежність «ДНР/ЛНР».

Теги: росія путін Азербайджан Вірменія Нікол Пашинян

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