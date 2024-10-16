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Захарова влаштувала істерику через презентацію плану перемоги України

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Захарова влаштувала істерику через презентацію плану перемоги України
Захарова заявила, що План перемоги України – це «не план перемоги Зеленського» 
фото: Associated Press

 Речниця  російського МЗС заявила, що План перемоги України  нібито призведе до «катастрофи українського народу»

Речниця російського Міністерства закордонних справ Марія Захарова влаштувала чергову істерику через план перемоги України, який президент Володимир Зеленський сьогодні представив у Верховній Раді. На своєму Telegram-каналі Захарова у притаманній їй істеричній манері описала, що чекає Україну у разі, якщо вона піде за презентованим планом. 

Речниця  російського МЗС заявила, що Зеленський «не може покладатися на західних партнерів», а план нібито призведе до «катастрофи українського народу».

«План перемоги підштовхує НАТО до прямого конфлікту з нашою країною… Я можу просто сказати Зеленському, якщо він не знає... Партнери київського режиму вже продемонстрували, як вони бачать Україну в архітектурі безпеки: вони бачать Україну в труні, а також українських громадян у могилі», – прокоментувала речниця МЗС РФ. 

На думку Захарової, план перемоги України – це «не план перемоги Зеленського». 

«Це план лиха України та українського народу... Сьогодні Зеленський остаточно довів усім, що ненавидить українців настільки, що можна охарактеризувати, як українофобію», – резюмувала речниця МЗС РФ, забувши вказати, що найбільше лихо для України – то російські військові, які вбивають українців на українській землі. 

Нагадаємо, сьогодні, 16 жовтня, президент України Володимир Зеленський виступив на засіданні Верховної Ради, де вперше публічно презентував план перемоги України у війні з Росією. «Главком» публікував повний текст промови українського президента. Після презентація плану перемоги президент Володимир Зеленський провів двогодинну нараду з парламентарями у Верховній Раді. Спікер парламенту повідомив, що Рада буде готувати пакет документів, які необхідні для реалізації пунктів плану. Також парламент опрацює план дипломатичної взаємодії Пріоритетом буде Конгрес США, Європарламент, парламенти «Великої сімки».

Теги: Володимир Зеленський президент росія війна

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