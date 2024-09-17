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ЗСУ оточили російських окупантів у селі Крем'яне на Курщині

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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ЗСУ оточили російських окупантів у селі Крем'яне на Курщині
фото з відкритих джерел

Українські військові оточили росіян в селі у Курській області

 Російські війська в селі Крем'яне на Курщині перебувають в оточенні вже з початку Курської операції. Незважаючи на повне оточення угруповання, періодично відбуваються спроби прорватися до них з боєкомплектом та продовольством. Про це повідомляють аналітики DeepState.

Повідомлення про повну зачистку села виявилися передчасними, і ворог досі утримує позиції, хоч і веде переважно оборонні дії.

«З перших днів Курської операції, противник в населеному пункті фактично перебував у оперативному оточенні. За останній час вдалося повністю оточити угрупування в селі, але періодично відбуваються успішні спроби прорватися до оточених на військовій техніці з боєкомплектом та їжею. Вже не раз було повідомлено про зачистку Крем'яного, але ворог досі там», – йдеться в повідомленні.

ЗСУ оточили російських окупантів у селі Крем'яне на Курщині фото 1

Ситуація ускладнюється тим, що повна зачистка Крем'яного потребуватиме значних сил та ресурсів. Водночас оточення противника обмежує його можливості та змушує займати оборонну позицію.

Нагадаємо, знищення новітньої російської бойової машини десанту потрапило на відео.

Теги: машини ворог росія Курщина

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