Білий дім пригрозив наслідками за напад Ірану на Ізраїль

Радник з національної безпеки відмовився розповісти, які наслідки очікують Іран за напад на Ізраїль

Майже 200 балістичних ракет, випущених по Ізраїлю, стали «значною ескалацією конфлікту» на Близькому Сході

Тегеран зіткнеться з серйозними наслідками за масштабну ракетну атаку на Ізраїль. Про це заявив радник з національної безпеки Джейк Салліван, повідомляє The Washington Post.

За словами Саллівана, шквал з майже 200 балістичних ракет, випущених по Ізраїлю став «значною ескалацією».

Як зазначив посадовець, президент США Джо Байден уважно стежить за розвитком подій, оскільки ескалація загрожує підірвати одну з головних зовнішньополітичних цілей американського президента. Йдеться про запобігання тотальній війні на Близькому Сході.

«Зараз ми збираємося розглянути, якими будуть наступні кроки, щоб забезпечити в першу чергу американські інтереси, а потім максимально сприяти стабільності в міру того, як ми будемо рухатися вперед», – сказав Салліван.

Радник з національної безпеки відмовився розповісти, які наслідки очікують Іран за напад на Ізраїль.

«Ми чітко дали зрозуміти, що будуть наслідки, серйозні наслідки. Ми будемо працювати з Ізраїлем над тим, щоб це стало реальністю», – додав він.

Нагадаємо, Іран запустив 200 балістичних ракет по території Ізраїлю. Глава Державного департаменту США підкреслив, що атака Іран на Ізраїль була «абсолютно неприйнятною». За його словами, такі дії Тегерана має засудити весь світ.

Як повідомлялося, Ізраїль направив Ірану «прозорі попередження» про намір відповісти на будь-який обстріл своєї території та прямо вдарити по ядерних чи нафтових об'єктах.

До слова, у ніч проти 2 жовтня Армія оборони Ізраїлю ЦАХАЛ здійснювали авіаудари по об'єктах «Хезболли» в південних передмістях Бейрута. Це сталося у відповідь на ракетну атаку Ірану на Ізраїль.