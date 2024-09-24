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Масований обстріл Харкова КАБами: є загиблі та поранені (оновлюється)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Масований обстріл Харкова КАБами: є загиблі та поранені (оновлюється)
Російський КАБ влучив у одну з багатоповерхівок міста
фото з соцмереж

Внаслідок ударів росіян відомо про щонайменше про трьох загиблих та 22 поранених

Російські загарбники обстріляли керованими авіабомбами чотири адміністративних райони Харкова. Зокрема, прильоти двох КАБів зафіксували в Салтівському районі Харкова. Про це повідомили мер міста Ігор Терехов та очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Раніше повідомлялося, що внаслідок ударів росіян відомо про щонайменше п’ятьох поранених у тяжкому стані. Наразі кількість постраждалих зросла до 22. Також відомо про трьох загиблих. Наразі триває розбір завалів.

«Є прильоти по житлових багатоповерхівках. Люди перебувають під завалами. У одну з багатоповерхівок – пряме влучання», – написав глава ОВА.

Як зазначив мер міста, у Київському районі у житловому будинку шестеро постраждалих. «Поверхи у будинку склалися з восьмого по третій», – додав Терехов.

Наслідки удару по Харкову
Наслідки удару по Харкову
фото з соцмереж
Унаслідок ударів росіян відомо про 15 поранених
Унаслідок ударів росіян відомо про 15 поранених
фото з соцмереж
Російський КАБ влучив у одну з багатоповерхівок міста
Російський КАБ влучив у одну з багатоповерхівок міста
фото з соцмереж
У Київському районі у житловому будинку шестеро постраждалих
У Київському районі у житловому будинку шестеро постраждалих
фото з соцмереж

Нагадаємо, пізно ввечері 23 вересня ворог завдав масованих авіаударів по Запоріжжю. Загинув чоловік, кількість поранених збільшилася до шести, серед них двоє дітей.

Як повідомлялося, ввечері та вночі російські загарбники вдарили по населених пунктах Запорізької області. Окупанти вперше атакували керованими авіабомбами обласний центр.

До слова, білоруський винищувач Як-130 порушив повітряний простір України.

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Теги: Харків окупанти війна обстріл

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