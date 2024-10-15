Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Офіс генпрокурора встановив імена 13 із 16 військовополонених ЗСУ, яких розстріляли росіяни на Покровському напрямку

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Офіс генпрокурора встановив імена 13 із 16 військовополонених ЗСУ, яких розстріляли росіяни на Покровському напрямку
Бєлоусов наголосив, що протягом останнього року збільшилася кількість страт українських військовополонених
фото: Радіо Свобода

Працівники СБУ встановили підрозділ РФ, який може бути причетний до розстрілу 16 українських бійців

Офіс генпрокурора встановив імена 13 із 16 військовослужбовців ЗСУ, які здавалися у полон на Покровському напрямку, але були розстріляні окупантами. Про це повідомив у коментарі Укрінформу начальник Департаменту війни Офісу генпрокурора Юрій Бєлоусов.

«Стосовно останніх випадків. За фактом страти 16 бійців ми працюємо і встановили дані наших 13 військових, ще по трьох встановлюються дані, тому що немає доступу до військової частини», – сказав він.

Також працівники СБУ встановили підрозділ РФ, який може бути причетний до розстрілу 16 українських бійців.

Бєлоусов розповів, що протягом останнього року збільшилася кількість страт українських військовополонених, а також значно погіршилися умови їхнього утримання у РФ, що, ймовірно, є розпорядженням «згори».

Відповідаючи на запитання щодо повернення тіл розстріляних українських бійців, Бєлоусов зазначив, що «військові роблять усе можливе, щоб забрати тіла своїх побратимів». Також поверненням загиблих займаються Координаційний штаб з питань повернення військовополонених і спеціальний підрозділ у СБУ.

Нагадаємо, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що звернувся до ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) щодо ймовірного розстрілу окупантами 16 українських військовополонених на Покровському напрямку. 

До слова, незалежна міжнародна комісія ООН з розслідування порушень в Україні знайшла нові докази катувань Росією українських цивільних та військовополонених на окупованих територіях України та в РФ.

Читайте також:

Теги: полон прокурор військові росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Уночі 18 вересня у місті Торопець Тверської області пролунали потужні вибухи. За попередньою інформацією, дрони уразили склад з боєприпасами, спалахнули масштабні пожежі
Удари СБУ і Сил Оборони по складах у Торопці: демілітаризація за планом
18 вересня, 17:12
Українцям важливо не здаватися у боротьбі за перемогу
Чому близький мир може обернутися новими викликами для України?
9 жовтня, 09:01
МЗС Італії назвало умову, за якої РФ може взяти участь у Саміті миру
Італія підтримала участь Росії та Китаю в Саміті миру, але з однією умовою
20 вересня, 10:48
Поліція документує російський злочин та надає допомогу громадянам у Харкові
Поліція показала наслідки російської атаки по Харкову (фото)
22 вересня, 08:48
На Івано-Франківщині повідомлено про підозру чоловікам, які підпалювали автівки військових
На Івано-Франківщині повідомлено про підозру чоловікам, які підпалювали автівки військових
30 вересня, 16:54
Представник ТЦК на Одещині розповів, що не вдається мобілізувати 20% від того, скільки потрібно
The Times повідомила, скільки новобранців Україна планує мобілізувати до кінця 2024 року
4 жовтня, 09:07
«Охотник» з'явився у 2019 році, але кількість їх обмежена
ЗСУ «затрофеїли» рідкісну ворожу техніку
6 жовтня, 12:57
Триває 957й день повномасштабної війни в Україні
Втрати ворога станом на 7 жовтня 2024 – Генштаб ЗСУ
7 жовтня, 07:21
РФ наступає у двох областях
РФ наступає на Запоріжжі та Донеччині, але тактичних успіхів не має – ISW
Вчора, 04:40

Події в Україні

Влада оголосила обов'язкову евакуацію усіх цивільних із Куп'янська та прилеглих громад
Влада оголосила обов'язкову евакуацію усіх цивільних із Куп'янська та прилеглих громад
Відключення світла: як діятимуть графіки 16 жовтня
Відключення світла: як діятимуть графіки 16 жовтня
«Найдорожчий металобрухт». Скільки коштує ворожа артилерія, знищена Україною цьогоріч
«Найдорожчий металобрухт». Скільки коштує ворожа артилерія, знищена Україною цьогоріч
Офіс генпрокурора встановив імена 13 із 16 військовополонених ЗСУ, яких розстріляли росіяни на Покровському напрямку
Офіс генпрокурора встановив імена 13 із 16 військовополонених ЗСУ, яких розстріляли росіяни на Покровському напрямку
На Закарпатті ТЦК скасував відстрочки понад 200 «студентів-ухилянтів»
На Закарпатті ТЦК скасував відстрочки понад 200 «студентів-ухилянтів»
Мер Миколаєва показав наслідки нічного обстрілу ринку
Мер Миколаєва показав наслідки нічного обстрілу ринку

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
77K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 жовтня: ситуація на фронті
33K
Сербія знайшла альтернативу Євросоюзу
32K
Сусідня з Україною країна вирішила замінувати свій східний кордон
30K
Карта повітряних тривог України онлайн 15 жовтня 2024
23K
Митника, якого впіймали на хабарі, суд поновив на посаді та призначив йому грошову компенсацію
21K
Відключення світла: як діятимуть графіки 15 жовтня

Новини

Просування ворога на Курщині та Сході, балістичний обстріл та матч збірної: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Невеликий дощ та похолодання: прогноз погоди на 15 жовтня
Сьогодні, 06:00
15 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Як «Сталевий фронт» захищає Leopard: нові екрани для танків на передовій
Вчора, 14:46
ЗСУ відбили позииції біля Селидового та удар дронів «Хезболли» по ЦАХАЛ: головне за ніч
Вчора, 07:00
Хмарно, місцями дощі: прогноз погоди на 14 жовтня
Вчора, 06:00

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua