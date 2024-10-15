Офіс генпрокурора встановив імена 13 із 16 військовополонених ЗСУ, яких розстріляли росіяни на Покровському напрямку

Працівники СБУ встановили підрозділ РФ, який може бути причетний до розстрілу 16 українських бійців

Офіс генпрокурора встановив імена 13 із 16 військовослужбовців ЗСУ, які здавалися у полон на Покровському напрямку, але були розстріляні окупантами. Про це повідомив у коментарі Укрінформу начальник Департаменту війни Офісу генпрокурора Юрій Бєлоусов.

«Стосовно останніх випадків. За фактом страти 16 бійців ми працюємо і встановили дані наших 13 військових, ще по трьох встановлюються дані, тому що немає доступу до військової частини», – сказав він.

Також працівники СБУ встановили підрозділ РФ, який може бути причетний до розстрілу 16 українських бійців.

Бєлоусов розповів, що протягом останнього року збільшилася кількість страт українських військовополонених, а також значно погіршилися умови їхнього утримання у РФ, що, ймовірно, є розпорядженням «згори».

Відповідаючи на запитання щодо повернення тіл розстріляних українських бійців, Бєлоусов зазначив, що «військові роблять усе можливе, щоб забрати тіла своїх побратимів». Також поверненням загиблих займаються Координаційний штаб з питань повернення військовополонених і спеціальний підрозділ у СБУ.

Нагадаємо, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що звернувся до ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) щодо ймовірного розстрілу окупантами 16 українських військовополонених на Покровському напрямку.

До слова, незалежна міжнародна комісія ООН з розслідування порушень в Україні знайшла нові докази катувань Росією українських цивільних та військовополонених на окупованих територіях України та в РФ.