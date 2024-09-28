Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

СБУ затримала зрадника, який шпигував за колонами техніки ЗСУ та наводив на них ракети РФ

Степан Гафтко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
СБУ затримала зрадника, який шпигував за колонами техніки ЗСУ та наводив на них ракети РФ
СБУ затримала чергового зрадника України
фото з відкритих джерел

Агент працював на ФСБ у Вінницькій та Черкаській областях

Служба безпеки України (СБУ) затримала агента ФСБ, який шпигував за колонами Збройних сил України у Вінницькій та Черкаській областях. Про це повідомляє пресслужба відомства. 

За даними СБУ, 51-річний чоловік використовував свій автомобіль для спостереження за рухом української військової техніки та передавав ці дані російським спецслужбам для наведення ракетних ударів по колонах. Він регулярно пересувався міжрегіональними трасами, спостерігаючи за маршрутами українських військових і надаючи ворогам інформацію про кількість та тип техніки, що рухалася до фронту.

Під час однієї з операцій, агент супроводжував військовий конвой на протязі майже 100 кілометрів, намагаючись детально відстежити його маршрут. Затримали шпигуна поблизу його дому, а у нього вилучили мобільний телефон, який він використовував для передачі даних своєму куратору з ФСБ.

Затримання агента ФСБ
Затримання агента ФСБ
Фото: пресслужба СБУ

За даними слідства, агентом керував відомий блогер з окупованого Донбасу Сергій Лебедєв. Йому пред'явлено обвинувачення у державній зраді за статтею 111 Кримінального кодексу України, йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, зрадника-шахіста та колишнього громадянина України Сергія Карякіна призначено «сенатором» від «парламенту Криму» у Раді Федерації РФ. Раніше Карякіна обрали «депутатом кримського парламенту» від партії «Єдина Росія».

До слова, колишній український підприємець та нардеп, колаборант, проросійський політик та сепаратист Олег Царьов визнав, що, не зважаючи на цілеспрямовані удари Росії по критичній інфраструктурі України, українська енергетика виявляє «разючі здібності до регенерації»

Раніше Служба безпеки України затримала в Києві агента російського Головного розвідувального управління (ГРУ), який розставляв «відеопастки» для онлайн-коригування ударів по столиці. 

Читайте також:

Теги: росія автомобіль чоловік сепаратист СБУ державна зрада

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Окупанти використовують дитячу працю для виготовлення дронів
Окупанти заставляють дітей в Маріуполі виготовляти для них БпЛА – Центр нацспротиву
Сьогодні, 01:09
Затриманий перебуває під вартою, йому повідомлено про підозру
Підпалив авто ЗСУ та Червоного Хреста. На Закарпатті затримано молодика
26 вересня, 11:17
Фахівці вже працюють над відновленням електропостачання людям
Нічна атака Росії на Полтавщину: частина населення залишилася без світла
22 вересня, 10:43
Ще одною країною, від якої походить довгострокова загроза, у звіті названо Китай
Чехія назвала країну, яка становить для неї найбільшу небезпеку
12 вересня, 22:31
Як повідомлялося, Польща не збиватиме російські ракети, що летять у напрямку заходу України без рішення всього НАТО
Блінкен прокоментував можливість Польщі збивати російські цілі
12 вересня, 19:28
Польська авіація та літаки союзників були підняті в повітря для забезпечення безпеки польського повітряного простору
Польща підіймала в небо свою авіацію через ракетну атаку РФ по Україні
2 вересня, 07:59
За інформацією російських ЗМІ, два безпілотники були збиті на підльоті до міжнародного аеропорту в Калузі
Росія заявила про атаку безпілотників у деяких областях
30 серпня, 08:55
Комбінат «Атлас» «Росрезерву» в Кам'янському районі Ростовської області РФзазнає атаки дронів вже вдруге
Удар по нафтобазі РФ: вогонь охопив третій резервуар (супутникові фото)
29 серпня, 15:37
Українські воїни мають намір ще «якийсь період часу» утримувати під своїм контролем російську територію
Операція на Курщині: ЦРУ зробило невтішний прогноз для росіян
28 серпня, 18:59

Події в Україні

СБУ затримала зрадника, який шпигував за колонами техніки ЗСУ та наводив на них ракети РФ
СБУ затримала зрадника, який шпигував за колонами техніки ЗСУ та наводив на них ракети РФ
Готуються до оборони: росіяни мінують Чорне море та скидають в воду «їжаки»
Готуються до оборони: росіяни мінують Чорне море та скидають в воду «їжаки»
Карта повітряних тривог України онлайн 28 вересня 2024
Карта повітряних тривог України онлайн 28 вересня 2024
Представник Сил оборони України пояснив активізацію росіян на Лиманському напрямку
Представник Сил оборони України пояснив активізацію росіян на Лиманському напрямку
Окупанти заставляють дітей в Маріуполі виготовляти для них БпЛА – Центр нацспротиву
Окупанти заставляють дітей в Маріуполі виготовляти для них БпЛА – Центр нацспротиву
Карта бойових дій в Україні станом на 27 вересня 2024 року
Карта бойових дій в Україні станом на 27 вересня 2024 року

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
65K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 вересня: ситуація на фронті
40K
На польській митниці затримано українку, яка перевозила рекордну суму готівки (фото)
26K
Карта повітряних тривог України онлайн 28 вересня 2024
13K
Зник на Курщині. Українські правоохоронці почали розслідувати новий тип справ
9410
Китай створить новий союз для «врегулювання українського питання»
5790
Втрати ворога станом на 27 вересня 2024 – Генштаб ЗСУ

Новини

У Києві через ворожі БпЛА тривога тривала 21 хвилину
Сьогодні, 02:24
Нідерланди попрощались із F-16: урочисте відео останнього польоту
Вчора, 22:52
Трамп зустрінеться з Зеленським, представлення Плану перемоги та ситуація на фронті: головне за ніч
Вчора, 07:00
Майже без опадів, хмарно, але сухо: прогноз погоди на 27 вересня
Вчора, 06:00
У Ростовській області жаліються на нічну атаку дронів
Вчора, 04:52
Хусити Ємену атакували Ізраїль ракетою
Вчора, 02:48

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua