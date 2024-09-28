СБУ затримала зрадника, який шпигував за колонами техніки ЗСУ та наводив на них ракети РФ

Агент працював на ФСБ у Вінницькій та Черкаській областях

Служба безпеки України (СБУ) затримала агента ФСБ, який шпигував за колонами Збройних сил України у Вінницькій та Черкаській областях. Про це повідомляє пресслужба відомства.

За даними СБУ, 51-річний чоловік використовував свій автомобіль для спостереження за рухом української військової техніки та передавав ці дані російським спецслужбам для наведення ракетних ударів по колонах. Він регулярно пересувався міжрегіональними трасами, спостерігаючи за маршрутами українських військових і надаючи ворогам інформацію про кількість та тип техніки, що рухалася до фронту.

Під час однієї з операцій, агент супроводжував військовий конвой на протязі майже 100 кілометрів, намагаючись детально відстежити його маршрут. Затримали шпигуна поблизу його дому, а у нього вилучили мобільний телефон, який він використовував для передачі даних своєму куратору з ФСБ.

Затримання агента ФСБ Фото: пресслужба СБУ

За даними слідства, агентом керував відомий блогер з окупованого Донбасу Сергій Лебедєв. Йому пред'явлено обвинувачення у державній зраді за статтею 111 Кримінального кодексу України, йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

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