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Бомбардування Харкова: прокуратура показала наслідки (фото, відео)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Бомбардування Харкова: прокуратура показала наслідки (фото, відео)
Внаслідок атаки окупантів пошкоджено багатоквартирні житлові будинки
скріншот з відео

Внаслідок атаки ворога загинуло двоє людей та ще п'ятеро поранені

Російські війська з 16:50 до 17:20 завдали серії ударів з тактичної авіації по Харкову. Внаслідок обстрілів відомо про двох загиблих та пʼятьох поранених. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

У Салтівському районі Харкова авіаційний боєприпас влучив біля водойми у районі щільної житлової забудови. Загинули дві людини: 69-річна жінка та чоловік 73 років. Ще пʼять людей отримали поранення. Пошкоджено багатоквартирні житлові будинки.

Уламки російського боєприпасу
Уламки російського боєприпасу
фото: Telegram/Офіс генпрокурора
Внаслідок бомбардування загинули двоє людей
Внаслідок бомбардування загинули двоє людей
фото: Telegram/Офіс генпрокурора

Також зафіксовано удари і по передмістю обласного центру. Так, у селі Черкаська Лозова пошкоджено будинки. У селищі Мала Данилівка влучання у лісосмузі.

За попередніми даними, ворог завдав ударів ФАБ-250 з УМПК (уніфікований модуль планерування і корекції) з населеного пункту Томарівка Білгородської області РФ. Для обстрілу використовувались два літаки Су-34.

У Салтівському районі Харкова авіаційний боєприпас влучив біля водойми у районі щільної житлової забудови
У Салтівському районі Харкова авіаційний боєприпас влучив біля водойми у районі щільної житлової забудови
фото: Telegram/Офіс генпрокурора

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, російські війська вдарили по густонаселеному району Харкова. Згодом у Харкові знову було чутно вибухи. Повітряні сили раніше повідомляли про КАБ курсом на Харків.

Раніше російські сили завдали ракетного удару по Харкову, унаслідок чого пошкоджене цивільне виробництво. Кількість постраждалих від ворожого обстрілу зросла до 21-го, 17 з них шпиталізовані, у тому числі підліток 16 років.

Як відомо, у Харківській області російські війська у ніч на 7 жовтня завдали удару по Харкову, Шевченківському, Богодухівському та Куп’янському районах. Внаслідок ворожого удару по селищу Митрофанівка Куп’янського району постраждала 73-річна жінка.

До слова, вночі, 6 жовтня, близько 23:15, російські окупанти завдали авіаудару по селу Черкаська Лозова Харківської області. Внаслідок влучання керованої авіабомби пошкоджено приватний будинок.

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Теги: окупанти Харків Офіс Генерального прокурора війна бомбардування

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