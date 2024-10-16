Зеленський провів двогодинну нараду в Раді після представлення плану перемоги

Президент зібрався з керівництвом парламенту та керівництвом всіх фракцій і груп

Верховна Рада готуватиме пакет документів, які необхідні для реалізації пунктів плану перемоги

Президент Володимир Зеленський провів двогодинну нараду з парламентарями у Верховній Раді. Про це заявив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук в ефірі телемарафону.

«Презентація плану перемоги в українському парламенті – це одна з частин. Тому що після цього президент зібрався з керівництвом парламенту, з керівництвом всіх фракцій і груп і близько двох годин детально ми обговорили що ми розуміємо під поняттям єдності, і там були всі питання. Кожен з представників фракцій, груп мав можливість поставити питання президенту України. І що саме важливо, ми завершили трьома фундаментальними висновками», – каже він.

Як зазначив Стефанчук, перший висновок – план перемоги надійшов до Верховної Ради, друге – парламент візьметься до реалізації плану. Третє – у Верховній Раді напрацьовують загальне бачення того, як український парламент та політичні сили будуть інтегровані в реалізацію плану.

Спікер парламенту повідомив, що Рада буде готувати пакет документів, які необхідні для реалізації пунктів плану. Також парламент опрацює план дипломатичної взаємодії Пріоритетом буде Конгрес США, Європарламент, парламенти «Великої сімки».

«Тобто це комплексний підхід, який сьогодні запропонував парламент. І разом, одноголосно всі лідери фракцій і груп підтримали всі ці позиції на зустрічі з президентом України», – додав він.

Як відомо, Україна підготувала план перемоги у війні проти Росії. Як зазначив президент Зеленський, немає й не може бути жодної альтернативи миру, жодного заморожування війни чи будь-яких інших маніпуляцій, які просто перенесуть російську агресію на інший етап.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський представив парламентарям у Верховній Раді план перемоги України у війні проти Росії. Як зазначив президент, план перемоги складається з п'яти пунктів, серед них геополітичні, військові, економічні та безпекові. Перші чотири розраховані на період війни, п'ятий – на повоєнний час.

До слова, одразу після представлення плану перемоги українцям Зеленський вирушить знайомити з ним європейських партнерів на саміт ЄС, який відбудеться 17-18 жовтня.