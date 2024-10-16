Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський провів двогодинну нараду в Раді після представлення плану перемоги

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський провів двогодинну нараду в Раді після представлення плану перемоги
Президент зібрався з керівництвом парламенту та керівництвом всіх фракцій і груп
фото: president.gov.ua/Офіс президента

Верховна Рада готуватиме пакет документів, які необхідні для реалізації пунктів плану перемоги

Президент Володимир Зеленський провів двогодинну нараду з парламентарями у Верховній Раді. Про це заявив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук в ефірі телемарафону.

«Презентація плану перемоги в українському парламенті – це одна з частин. Тому що після цього президент зібрався з керівництвом парламенту, з керівництвом всіх фракцій і груп і близько двох годин детально ми обговорили що ми розуміємо під поняттям єдності, і там були всі питання. Кожен з представників фракцій, груп мав можливість поставити питання президенту України. І що саме важливо, ми завершили трьома фундаментальними висновками», – каже він.

Як зазначив Стефанчук, перший висновок – план перемоги надійшов до Верховної Ради, друге – парламент візьметься до реалізації плану. Третє – у Верховній Раді напрацьовують загальне бачення того, як український парламент та політичні сили будуть інтегровані в реалізацію плану.

Спікер парламенту повідомив, що Рада буде готувати пакет документів, які необхідні для реалізації пунктів плану. Також парламент опрацює план дипломатичної взаємодії Пріоритетом буде Конгрес США, Європарламент, парламенти «Великої сімки».

«Тобто це комплексний підхід, який сьогодні запропонував парламент. І разом, одноголосно всі лідери фракцій і груп підтримали всі ці позиції на зустрічі з президентом України», – додав він.

Як відомо, Україна підготувала план перемоги у війні проти Росії. Як зазначив президент Зеленський, немає й не може бути жодної альтернативи миру, жодного заморожування війни чи будь-яких інших маніпуляцій, які просто перенесуть російську агресію на інший етап.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський представив парламентарям у Верховній Раді план перемоги України у війні проти Росії. Як зазначив президент, план перемоги складається з п'яти пунктів, серед них геополітичні, військові, економічні та безпекові. Перші чотири розраховані на період війни, п'ятий – на повоєнний час.

До слова, одразу після представлення плану перемоги українцям Зеленський вирушить знайомити з ним європейських партнерів на саміт ЄС, який відбудеться 17-18 жовтня.

Читайте також:

Теги: Володимир Зеленський Верховна Рада Руслан Стефанчук депутат

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ізраїльський політик заявив, що подібна «обережність» Ізраїлю вже не актуальна, адже Росія обрала Іран своїм стратегічним партнером
Україна пропонувала Ізраїлю співпрацю задля боротьби із іранськими дронами – ЗМІ
14 жовтня, 20:30
Візит Зеленського до Німеччини, кадрові зміни в уряді. Головне за 11 жовтня
Візит Зеленського до Німеччини, кадрові зміни в уряді. Головне за 11 жовтня
11 жовтня, 21:00
Росія не може знайти собі футбольного суперника
«Люта ганьба від безвиході»: РФ зіграє футбольні матчі з Сирією та Еритреєю
10 жовтня, 00:43
Французький лідер хоче підтвердити рішучість країни продовжувати надавати підтримку Україні
Президент Франції прийме Зеленського в Єлисейському палаці
9 жовтня, 20:04
Каволі передав Конгресу США список необхідного Україні озброєння
Командувач військ США в Європі передав Конгресу список необхідного для України озброєння
9 жовтня, 03:23
Заяви Мар’яни Безуглої роздратували нардепа Сергія Таруту
Ключові позиції у Вугледарі втрачені через заяви Безуглої – нардеп публічно звернувся до правоохоронців
3 жовтня, 15:37
Кабінетом Міністрів України провів кадрові зміни
Кабмін провів нові кадрові призначення у міністерствах
1 жовтня, 15:32
Зеленський проводить багато зустрічей в США
Зеленський у США зустрівся із лідерами багатьох держав: з ким та про що вдалось домовитись
25 вересня, 04:43
Дмитрук у Вестмінстерському магістратському суді переконуватиме, що він «є жертвою політичних репресій»
У Британії відбудеться слухання у справі екстрадиції нардепа Дмитрука – The Independent
24 вересня, 19:41

Політика

Кучма пояснив, чого добивається Путін
Кучма пояснив, чого добивається Путін
Зеленський провів двогодинну нараду в Раді після представлення плану перемоги
Зеленський провів двогодинну нараду в Раді після представлення плану перемоги
Стефанчук показав, який вигляд має план перемоги України (відео)
Стефанчук показав, який вигляд має план перемоги України (відео)
Зеленський дав союзникам три місяці на ухвалення плану перемоги – AP
Зеленський дав союзникам три місяці на ухвалення плану перемоги – AP
Сирський, Буданов і Малюк. Як воєначальники слухали план перемоги від Зеленського (фото)
Сирський, Буданов і Малюк. Як воєначальники слухали план перемоги від Зеленського (фото)
Зеленський у Раді презентував план перемоги: повний текст
Зеленський у Раді презентував план перемоги: повний текст

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
140K
Росіяни пропонують перейменувати окуповані території в Україні на «історично російські»
78K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 жовтня: ситуація на фронті
39K
Відпочивають в елітних готелях. Польський міністр обурений поведінкою хлопців з України
30K
Карта повітряних тривог України онлайн 16 жовтня 2024
15K
Стало відомо про втечу північнокорейських військових на кордоні з Україною
12K
План перемоги. Що представить Зеленський у Верховній Раді: стали відомі перші деталі

Новини

Наступ РФ на Курщині, «непрості» БпЛА окупантів, Путін узаконює «довічне правління» своїх друзів: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Заморозки та подекуди дощ: прогноз погоди на 16 жовтня
Сьогодні, 06:00
У столиці тривога через атаку дронів тривала більше двох годин
Сьогодні, 00:56
16 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Обовʼязкова евакуація на Купʼянщині та викриття корупційних схем у трьох регіонах. Головне за 15 жовтня
Вчора, 19:59
Просування ворога на Курщині та Сході, балістичний обстріл та матч збірної: головне за ніч
Вчора, 07:00

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua