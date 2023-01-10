Захід має терміново прискоритися. Впливові американські політики зробили заяву у зв'язку з ситуацією в Україні

Райс та Ґейтс переконані, що Україні ні в якому разі не варто погоджуватись на мирні переговори з Росією

Колишній державний секретар США (2005–2009 рр.) Кондоліза Райс та ексміністр оборони США (2006 –2011 рр.) Роберт М. Ґейтс заявили, що Європа та Сполучені Штати повинні допомогти Україні зупинити диктатора Володимира Путіна. Для цього потрібно негайно збільшувати військові поставки та можливості для України та її союзників. Таку думку вони висловили у своїй колонці у газеті The Washington Post.

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Політики переконані, що Путін залишається повністю відданим ідеї повернення всієї України під контроль Росії, або, якщо це не вдасться, знищенню її як життєздатної країни. Як зазначається у колонці, диктатор вірить, що його місією є відновлення Російської імперії.

Також Райс та Ґейтс зауважують, що наразі економіка України перебуває в руїні, мільйони українців виїхали з країни, інфраструктура знищена, а значна частина природних ресурсів, промислового потенціалу та сільськогосподарських земель перебувають зараз під контролем Росії. Проте, політики переконані, що Україні ні в якому разі не варто погоджуватись на мирні переговори з Росією.

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«Військова спроможність та економіка України майже повністю залежать від рятувальних зусиль Заходу – насамперед, Сполучених Штатів. За відсутності великого прориву України та успіху проти російських військ, тиск Заходу на Україну з метою переговорів про припинення вогню зростатиме, оскільки минуть місяці військового тупика. За нинішніх обставин будь-яка домовленість про припинення вогню дасть російським військам хорошу можливість для відновлення вторгнення, коли вони будуть до цього готові. І це неприйнятно», – вважають політики.

За словами авторів колонки, єдиний спосіб уникнути такого сценарію – терміново збільшити військові поставки й можливості для України та її союзників. І ці можливості мають бути достатніми для того, щоб стримати новий наступ Росії і дати Україні змогу відкинути російські сили на сході й півдні.

Райс та Ґейтс стверджують, що Конгрес виділив достатньо грошей, щоб заплатити за таке посилення. Зараз потрібні рішення з боку Сполучених Штатів та їхніх союзників щодо надання українцям необхідної додаткової військової техніки – передусім мобільної бронетехніки.

«Угода, підписана зі США, щодо надання бойових машин Bradley заслуговує на похвалу, хоча й зроблено це дещо запізно. Оскільки з відправкою американських важких танків Abrams пов’язані серйозні логістичні проблеми, Німеччина та інші союзники мають задовольнити цю потребу України. Члени НАТО також мають надати українцям ракети більшої дальності, сучасні безпілотники, значні запаси боєприпасів (включно з артилерійськими снарядами). А ще українцям потрібно більше можливостей для ведення розвідки та спостереження й інше обладнання. І ці речі треба надавати упродовж тижнів, а не місяців», – наголошують авториколонки.

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Кондоліза Райс та Роберт М. Ґейтс у своїй колонці зазначили, що дедалі частіше члени Конгресу запитують: «Чому нас це має хвилювати? Це не наша боротьба». Але політики впевнені, що Сполучені Штати на гіркому досвіді – у 1914, 1941 та 2001 роках – зрозуміли, що неспровоковану агресію й напади на верховенство права та міжнародний порядок не можна ігнорувати. Безпека американців опинилася під загрозою, і вони були втягнуті в конфлікт.

«Цього разу економіки світу – включно з нашою – вже відчувають інфляційний вплив і гальмування зростання, викликані цілеспрямованою агресією Путіна. Краще зупинити його зараз, поки від Сполучених Штатів і НАТО в цілому не вимагатимуть чогось більшого. В особі України ми маємо рішучого партнера, готового нести на собі тягар наслідків війни, щоб нам не довелося цього робити в майбутньому», – підкреслюють політики.

Нагадаємо, нещадавно The Washington Post повідомляло, що адміністрація Байдена не дасть Україні важкі танки Abrams M2.