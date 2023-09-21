Головна Світ Політика
search button user button menu button

Захід має забезпечити Україну всім необхідним – естонський депутат

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Захід має забезпечити Україну всім необхідним – естонський депутат
Марко Міхкельсон відвідує передову і спілкується з українськими військовими з 2014 року
фото з відкритих джерел

«Те, що відбувається – це про весь світовий правопорядок, це про територіальну цілісність України»

Обсяги західної військової допомоги не відповідають поставленим бойовим завданням тому, що колективний Захід не усвідомлює важливість результату війни для всього світу. Також, у західних партнерів відсутня стратегія щодо ядерної загрози і є побоювання щодо дезінтеграційних процесів усередині РФ, які можуть виникнути внаслідок військової перемоги України. Такий підхід слід змінити – Україна має бути забезпечена всім необхідним озброєнням для звільнення власних територій, які зараз є окупованими. Про це в коментарі Guildhall заявив голова комітету з міжнародних відносин парламенту Естонії Марко Міхкельсон, який відвідує передову і спілкується з українськими військовими з 2014 року.

На його думку, інтенсивність бойових дій не відповідає обсягам виділеної допомоги. Також актуальним питанням є «вік» виділеного озброєння.

«Чому Захід не надає Україні військову допомогу в потрібних обсягах, коли замість відправки десятків танків, потрібні тисячі, коли потрібно чекати ухвалення політичних рішень щодо авіації четвертого покоління або далекобійної артилерії типу ATACAMS, або ще чогось? Це пояснюється відсутністю ясності стратегічних цілей західних країн щодо Росії. На міжнародній арені я виступив із критикою і заявив, що на Заході все ще немає достатнього усвідомлення, наскільки стратегічно важлива ця війна, не тільки для України та її територіальної цілісності, а й для всього міжнародного правопорядку», – вважає Марко Міхкельсон.

На думку естонського парламентарія, з початку війни виконано велику роботу – змінилася позиція Німеччини та інших країн, відновлено виробничі потужності для допомоги Україні та поповнення власних запасів озброєнь. Але, для досягнення стійкого миру в Україні та Європі, потрібно надавати військову допомогу українській армії в набагато більших обсягах.

«У серпні 1991 року президент Буш в українському парламенті закликав Україну не «розхитувати човен». Я думаю, через помилкове розуміння стратегічної стабільності, зокрема, питань контролю над ядерними озброєннями. Але відбувся колапс СРСР і нічого не сталося з ядерною зброєю. Сьогодні ми маємо схожу ситуацію – це не про Росію і навіть не про контроль над ядерними озброєннями. Те, що відбувається – це про весь світовий правопорядок, це про територіальну цілісність України. Абсолютно неприйнятно, коли в сучасному світі член Ради Безпеки ООН проводить агресію, окупує чиюсь території. Нам потрібно думати не про те, що трапиться з Росією, якщо Україна підніме прапор над Севастополем, а щоб люди, які зараз у страшних умовах, під окупацією, були звільнені. Це абсолютно різні питання, і саме тому ми так сильно закликаємо прийняти Україну до НАТО якомога швидше», – підсумував голова комітету з міжнародних відносин парламенту Естонії.

Теги: війна Україна озброєння Естонія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Південна Корея передасть Україні техніку для прориву через мінні загородження
Південна Корея передасть Україні техніку для прориву через мінні загородження
18 вересня, 18:28
Острах глобальної нестабільності одночасно і стримує безоглядну і одномоментну підтримку України зброєю і боєприпасами
Перемога Росії занурить світь у пітьму
15 вересня, 17:49
Євросоюз змінить правила в'їзду для українців
Євросоюз змінить правила в'їзду для українців
14 вересня, 21:38
Під час зустрічі з Путіним Кім Чен Ин заявив, що для КНДР першим пріоритетом є відносини з РФ
Візит Кім Чен Ина до Путіна: реакція української розвідки
13 вересня, 16:28
Під Офісом президента уже кілька днів триває мітинг родин військовополонених «азовців»
«Сину обіцяли повернення...». Рідні полонених «азовців» висловили обурення «Червоному хресту»
7 вересня, 21:21
«Міс Україна Всесвіт» зачарувала мережу новою фотосесією в стилі Old Money
«Міс Україна Всесвіт» зачарувала мережу новою фотосесією в стилі Old Money
7 вересня, 12:44
Пакет допомоги включає $665 млн для цивільної безпеки
США оголосили про виділення понад $1 млрд на допомогу Україні
6 вересня, 22:05
Зеленський розповів, коли закінчиться війна і чи можливий діалог із РФ
Зеленський розповів, коли закінчиться війна і чи можливий діалог із РФ
31 серпня, 15:22
Український співак, музикант та лідер гурту «Воплі Відоплясова» Олег Скрипка
Скрипка розповів, що думає про чоловіків, які виїжджають за кордон
28 серпня, 11:04

Політика

Захід має забезпечити Україну всім необхідним – естонський депутат
Захід має забезпечити Україну всім необхідним – естонський депутат
Брюссель відреагував на заяву Моравецького стосовно зброї для України
Брюссель відреагував на заяву Моравецького стосовно зброї для України
Зеленський прибув до Конгресу США: деталі візиту
Зеленський прибув до Конгресу США: деталі візиту
Болгарія вислала російських попів-шпигунів
Болгарія вислала російських попів-шпигунів
Зброя для України: заява прем'єра Польщі стала несподіванкою для МЗС країни
Зброя для України: заява прем'єра Польщі стала несподіванкою для МЗС країни
Зерновий конфлікт: Зеленський, Дуда і Науседа зустрілися в Нью-Йорку
Зерновий конфлікт: Зеленський, Дуда і Науседа зустрілися в Нью-Йорку

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
76K
Україна для Євросоюзу більше не бідний родич. І ось чому
36K
У Києві прогриміли вибухи: працює ППО
28K
Ще одна країна вичерпала можливості з прийому мігрантів
19K
Як українці хитрують із виплатами: Німеччина викрила схему
14K
Вибухи гримлять на Хмельниччині
11K
Шифрувалася у перуці й окулярах: у Німеччині вчителька працювала на пропутінський канал

Новини

Масштабна повітряна тривога тривала через ракетну небезпеку
Сьогодні, 08:05
На Донеччині гаряче у двох районах – Генштаб
Сьогодні, 07:35
Понад два десятки «Шахедів»: Генштаб повідомив деталі нічної атаки
Вчора, 07:23
Хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 20 вересня
Вчора, 04:55
Масштабна повітряна тривога тривала понад годину
Вчора, 04:05
Вибухи в Україні, візит Зеленського до США: головне за ніч
19 вересня, 07:00

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту