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Євросоюз змінить правила в'їзду для українців

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Євросоюз змінить правила в'їзду для українців
фото: novyny.live

Для всіх охочих потрапити до європейських країн готують нововведення 

У 2024 році набудуть чинності нові правила в’їзду до країн Європейського Союзу – для цього потрібно буде отримати спеціальний дозвіл на подорожі (ETIAS), говориться на сайті ЄС.

У публікації говориться, що ETIAS – це нова вимога щодо в’їзду, запроваджена Європейським Союзом. Дозвіл на подорожі стосується безвізових мандрівників, які в’їжджають до будь-якої з 30 країн ЄС. Його отримання стане необхідним для громадян 60 безвізових країн, серед яких і Україна.

Сайт ЄС повідомляє, що туристам необхідно буде подати заявки на порталі Європейської системи інформації та авторизації для подорожей. Для цього треба мати паспорт (дійсний більш ніж 3 місяці), вказати адресу електронної пошти, заповнити онлайн-форму, після чого сплатити збір у розмірі 7 євро.

Дозвіл на подорож дасть право перебувати в будь-якій із 30 європейських країн упродовж 90 днів. Загалом дозвіл на подорож буде діяти протягом трьох років (або до закінчення терміну дії паспорта, який ви використали в заявці).

Сайт Європейського Союзу роз’яснює, що для отримання дозволу на подорож не потрібно буде йти до консульства, а біометричні дані осіб не збиратимуться.

Нагадаємо, глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час зустрічі з послами країн Євросоюзу заявила, що Україні та Молдові необхідно буде надати право на вступ до ЄС. За словами людей, знайомих із перебігом переговорів, на початку місяця фон дер Ляєн заявила послам країн ЄС, що блоку необхідно розширити свої кордони, щоб врахувати нові геополітичні реалії.

Також ми писали, що результати опитування, проведеного статистичною службою Eurobarometer, відображають надалі широку підтримку заходів, які Євросоюз вживає в реакції на російське вторгнення в Україну. Вони свідчать про те, що 86% опитаних підтримують надання ЄС гуманітарної допомоги для постраждалих від війни, 77% висловлюють готовність приймати в країни ЄС людей, які шукають притулок від війни, і 71% підтримують введення економічних санкцій проти Росії.

Теги: паспорт Україна правила подорож Європейський союз

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