Візит Кім Чен Ина до Путіна: реакція української розвідки

Під час зустрічі з Путіним Кім Чен Ин заявив, що для КНДР першим пріоритетом є відносини з РФ

У РФ реальні проблеми з сучасним, високоточним і високотехнологічним озброєнням

Країна-агресорка Росія має серйозні проблеми із забезпеченням війни проти України. Зокрема, про це свідчить візит лідера КНДР Кім Чен Ина до диктатора РФ Володимира Путіна та звернення Москви за військовою допомогою. Про це заявив представник Головного управління розвідки Андрій Юсов у телеефірі «FreeДом».

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Зазначається, що в РФ реальні проблеми з сучасним, високоточним і високотехнологічним озброєнням.

«Якщо російський диктатор змушений просити у Північної Кореї снаряди для артилерії та іншу військову допомогу, то йдеться про великі проблеми і на інших напрямках», – сказав Юсов.

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Водночас представник розвідки наголосив, що будь-яке отримання озброєння РФ – «це погані новини для передової лінії фронту».

«Але говорити про те, що це кардинально змінить ситуацію на фронті, не можна. Безумовно (нове озброєння - «Главком»), допоможе окупантам продовжувати оборонні операції. Але з іншого боку, це може також інтенсифікувати допомогу з боку вільного світу і демократичних країн для України. Тому катастрофи з цього робити не варто», – додав він.

Крім того, зазначається, що окупаційна армія РФ зараз критично залежна від постачання іранських Shahed 136. Росія не може налагодити власне виробництво безпілотників. Наразі в межах однієї партії ворог отримує 100-120 дронів від Тегерана. Натомість в Росії зберігаються певні можливості з виробництва ракет.

Нагадаємо, Північнокорейський лідер Кім Чен Ин і російський диктатор Володимир Путін завершили свою зустріч на космодромі «Східний». Путін і Кім оглянули декілька об'єктів космодрому, зокрема космічний ракетний комплекс «Союз». Переговори північнокорейського диктатора Кім Чен Ина та російського тирана Володимира Путіна у розширеному складі тривали понад годину, після них розпочалася розмова тет-а-тет.

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Під час зустрічі північнокорейський диктатор Кім Чен Ин заявив, що для КНДР першим пріоритетом є відносини з РФ і заявив, що «Північна Корея завжди підтримувала всі рішення президента Путіна і уряду Росії».