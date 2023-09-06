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США оголосили про виділення понад $1 млрд на допомогу Україні

Ростислав Вонс
glavcom.ua
США оголосили про виділення понад $1 млрд на допомогу Україні
Пакет допомоги включає $665 млн для цивільної безпеки
фото: Суспільне

Блінкен оголосив про новий пакет допомоги США Україні

Державний секретар США Ентоні Блінкен оголосив про новий пакет допомоги США Україні на понад $1 млрд. Про це він заявив на пресконференції з головою МЗС України Дмитром Кулебою у Києві, передає кореспондентка Суспільного.

«Сьогодні ми анонсуємо новий пакет допомоги, бюджетом більш як $1 млрд. Він включає $665 млн для цивільної безпеки. Загалом, ми передали її на понад $43 млрд, з початку російської агресії. З минулого року, з моменту як я тут був рік тому, українські сили забрали понад 50% окупованих територій. Ця нова допомога, додаткові кошти які суттєво підсилять протиповітряну оборону зокрема», – заявив Блінкен.

Нагадаємо, до столиці України з офіційним візитом прибув державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен.

Під час сьогоднішнього візиту до Києва державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен мав оголосити про нову допомогу для України на понад $1 млрд.

До слова, раніше Міністерство оборони США оголосило новий пакет військової допомоги для України на понад $175 млн. Пакет включає: додаткове обладнання ППО; артилерійські боєприпаси; протитанкова зброя, включаючи снаряди зі збідненим ураном для раніше створених танків Abrams; та інше обладнання, щоб допомогти Україні протистояти загарбницькій війні з боку Росії.

Теги: США війна гроші Ентоні Блінкен

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