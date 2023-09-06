США оголосили про виділення понад $1 млрд на допомогу Україні

Блінкен оголосив про новий пакет допомоги США Україні

Державний секретар США Ентоні Блінкен оголосив про новий пакет допомоги США Україні на понад $1 млрд. Про це він заявив на пресконференції з головою МЗС України Дмитром Кулебою у Києві, передає кореспондентка Суспільного.

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«Сьогодні ми анонсуємо новий пакет допомоги, бюджетом більш як $1 млрд. Він включає $665 млн для цивільної безпеки. Загалом, ми передали її на понад $43 млрд, з початку російської агресії. З минулого року, з моменту як я тут був рік тому, українські сили забрали понад 50% окупованих територій. Ця нова допомога, додаткові кошти які суттєво підсилять протиповітряну оборону зокрема», – заявив Блінкен.

Нагадаємо, до столиці України з офіційним візитом прибув державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен.

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Під час сьогоднішнього візиту до Києва державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен мав оголосити про нову допомогу для України на понад $1 млрд.

До слова, раніше Міністерство оборони США оголосило новий пакет військової допомоги для України на понад $175 млн. Пакет включає: додаткове обладнання ППО; артилерійські боєприпаси; протитанкова зброя, включаючи снаряди зі збідненим ураном для раніше створених танків Abrams; та інше обладнання, щоб допомогти Україні протистояти загарбницькій війні з боку Росії.