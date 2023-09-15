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Ростислав Павленко Народний депутат України

Перемога Росії занурить світь у пітьму

glavcom.ua
Острах глобальної нестабільності одночасно і стримує безоглядну і одномоментну підтримку України зброєю і боєприпасами
фото: ЗСУ

Поки що будь-які спроби вийти/вивести на переговори розбиваються об бажання воювати далі саме росіян

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у доповіді Європарламенту про стан Союзу ще раз ствердила важливу думку, яка мотивує західних союзників допомагати Україні:

Поразка України і перемога росії матиме катастрофічні наслідки для миру в усьому світі.

Від Атлантики до Тихого океану, від Центральної Африки до Південно-Східної Азії потенційні агресори отримають чіткий сигнал. Можна нападати, забирати силою, і тобі нічого не буде, достатньо лише знайти шляхи обходу санкцій.

Це занурило б світ у темряву права сили і наблизило, а не віддалило б небезпеку ядерної війни. Бо стримування з глобального все більше набувало б місцевого характеру. І пальці на «червоних кнопках» ставали б більш нервовими під тиском постійної загрози.

Звідси формула підтримки України, яка рефреном повторюється у виступах західних посадовців: «стільки, скільки потрібно». «As long as it takes»

Але острах глобальної нестабільності одночасно і стримує безоглядну і одномоментну підтримку України зброєю і боєприпасами. Більш безпечною вважається пресловута концепція «варення жаби»: росія має слабнути, до кінця зберігаючи ілюзію, що не все втрачено. Аж поки ерозія механізмів прийняття і виконання рішень у кремлі зробить наказ про ядерну атаку неможливим для виконання.

З іншого боку, існують сподівання на дипломатичне вирішення конфлікту. Мовляв, кремль, виснажений до неможливості продовжувати війну, піде на «прийнятні» умови миру/перемирʼя. Прийнятні для українців, які також виснажені і втратами, і руйнуванням економіки. А потім нам допомагатимуть відновлювати економіку, а росії намагатимуться заважати відроджувати військовий потенціал. Поки не забудуть, не пустять на самоплив і не отримують продовження війни – але вже за іншого покоління політиків.

Поки що будь-які спроби вийти/вивести на переговори розбиваються об бажання воювати далі саме росіян. Вони сподіваються на виснаження України, втому Заходу, зміну влади в США… і прочая, і прочая. Тому вони лізуть і лізтимуть.

Про те, що робити нам, говорено-переговорено.

І про ефективність використання внутрішніх ресурсів – з справжньою єдністю і мінімізацією корупції.

І про донесення реальності до західних союзників – на всіх рівнях, від урядів до громадян. І обʼєднання зусиль для цього.

І про концентрацію коштів на запуск власного воєнного виробництва (де потрібно – в співпраці з союзниками).

Але всі ці зрозумілі начебто питання або так і залишаються побажаннями – або реалізуються у спосіб, який лише відкладає, а то і заглиблює проблему.

Замість боротьби з корупцією – світлошумові ефекти, замість дотримання єдності – атаки на опонентів, замість концентрації ресурсів – намагання розорити місцеве самоврядування (з передачею коштів не Міноборони навіть, а ДСТЗІ і МінСтратпрому, де вони і загубляться), замість широкого донесення позиції до союзників – безглузді обмеження на виїзд…

Щоб покращити становище, варто починати змінювати найпростіше. Що робити – зрозуміло. Як думаєте – що заважає?

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: війна перемога Міноборони росія

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