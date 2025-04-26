Трамп і Зеленський стали героями мемів після зустрічі у Ватикані

«Главком» зібрав добірку кумедних картинок

Українці творчо переосмислили фото зустрічі Володимира Зеленського та Дональда Трампа у Римі. Президенти України і США поспілкувалися напередодні похорону Папи Франциска у соборі Святого Петра. Знімки, які поширилися в мережі, користувачі перетворили на меми. «Главком» зібрав добірку кумедних картинок.

Найпопулярнішою була тема карт. Президентів зображали за грою, а також згадали Лукашенка, котрий показує на мапі звідки на Білорусь «готовилось нападение».

Жартували також про те, що Папа Франциск після смерті організував для представників США та України можливість побачитися особисто.

Не менш влучним та актуальним став мем про українську традицію – пригощання цукерками на кладовищі.

Пригадали користувачі і нещодавнє свято Великодня, домалювавши перед Зеленським і Трампом пасочку та частування.

Нагадаємо, Дональд Трамп і Володимир Зеленський провели зустріч напередодні похорону Папи Франциска. Наступна зустріч президентів запланована після завершення поховання понтифіка.

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Раніше очільник США Дональд Трамп анонсував «хороший день у переговорах і зустрічах з Росією та Україною». А також наголосив, що обидві сторони дуже близькі до укладення мирної угоди.

«Тепер обидві сторони повинні зустрітися на дуже високому рівні, щоб завершити це. Більшість основних моментів узгоджено. Зупиніть кровопролиття зараз. Ми будемо скрізь, де це необхідно, щоб сприяти припиненню цієї жорстокої та безглуздої війни!», – написав він.