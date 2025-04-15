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В Одесі Зеленський та Рютте відвідали поранених захисників

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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В Одесі Зеленський та Рютте відвідали поранених захисників
Президент України і генеральний секретар НАТО відвідали один із медичних закладів Одеси
фото: president.gov.ua/Офіс президента

Глава України відзначив воїнів державними нагородами

Президент України Володимир Зеленський і генеральний секретар НАТО Марк Рютте відвідали один із медичних закладів Одеси. Там відновлюються поранені захисники й захисниці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс президента.

У медзакладі воїни отримують усю необхідну допомогу після поранень, виконуючи бойові завдання на Донеччині, Херсонщині, Запоріжжі, а також у Курській області.

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Президент України і генеральний секретар НАТО відвідали один із медичних закладів Одеси
фото: president.gov.ua/Офіс президента

Глава держави відзначив захисників орденами «За мужність» ІІ й ІІІ ступенів, а також вручив ордени Богдана Хмельницького й княгині Ольги ІІІ ступеня, Данила Галицького та медаль «За військову службу Україні».

Крім щоденної роботи в закладі, бойові медики рятували життя українських воїнів під артилерійськими та ракетними обстрілами на Херсонщині, Харківщині та Миколаївщині: надавали допомогу, евакуювали, проводили операції.

«Ви для нас – дуже важливі люди. Дякуємо за збереження всіх життів. Бережіть, будь ласка, себе. За кожну вашу хвилину, за кожну операцію, за весь ваш час із початку війни Україна вдячна вам», – сказав президент. 

«Ви присвячуєте цьому свій час, свої дні, тижні, роки. І ми це бачимо. Це надзвичайно важливо. І саме в цьому полягає різниця між Україною та Росією. Це різниця між диктатурою й демократією», – зазначив Рютте.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти щодо продовження в Україні дії воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 днів, тобто до 6 серпня.

До слова, український уряд запросив високопосадовців європейських держав 9 травня до Києва на знак демонстрації дипломатичної сили проти щорічного військового параду президента Росії Володимира Путіна в Москві того ж дня.

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Теги: Одеса Володимир Зеленський державні нагороди Марк Рютте

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