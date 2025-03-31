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Фіцо пожалівся, що йому перепало на горіхи від президентки Єврокомісії (відео)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Фіцо пожалівся, що йому перепало на горіхи від президентки Єврокомісії (відео)
За словами політика, чиновниця пів години вичитувала його за самодіяльність у спілкуванні з Трампом
скріншот з відео

Словацький премʼєр заявив, що Урсула фон дер Ляєн обізвала його «повним ідіотом»

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн насварила прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо за його переговори з президентом США Дональдом Трампом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на трансляцію e.Report.

«Сьогодні я говорив телефоном із президенткою Єврокомісії. Вона мене жахливо насварила: «Роберте, що ти наробив? З якого дива ти вів такі переговори з Трампом? Ти нормальний?». Вона лаяла мене пів години, говорила, що я повний ідіот», – каже Фіцо.

Словацький премʼєр наголосив, що президент Франції Еммануель Макрон також бачився у Вашингтоні з американським президентом.

«При цьому він (Макрон – «Главком») не поганий, а я поганий. Думаю, нам усім, перш за все, варто трохи заспокоїтися, коли мова заходить про критику за будь-яку ціну і за будь-яких обставин», – додав політик.

Нагадаємо, глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що Євросоюз має намір залучити всі фінансові важелі для прискорення переозброєння континенту через ворожість Росії.

Як повідомлялося, Словаччина очікує від України жесту подяки, яким могло б стати відновлення транзиту російського газу.

До слова, віцепрезидент словацької провладної партії Smer-SD Ерік Каліняк заявив, що якби російські війська окупували столицю України, то Словаччина «отримала б надійного сусіда».

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Теги: Роберт Фіцо Єврокомісія Урсула фон дер Ляєн Словаччина Дональд Трамп

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