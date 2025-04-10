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Митна пауза Трампа збільшила статки найбагатших людей світу: кому пощастило найбільше

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Митна пауза Трампа збільшила статки найбагатших людей світу: кому пощастило найбільше
Найбільший індивідуальний приріст був у генерального директора Tesla Inc. Ілона Маска
фото: REUTERS/Nathan Howard

Загальний приріст добробуту мільярдерів побив попередній рекорд у $233 млрд, встановлений у березні 2022 року

Сукупний чистий капітал найбагатших людей світу збільшився на рекордні $304 млрд. Це сталося на тлі різкого зростання фондових ринків після того, як президент США Дональд Трамп поставив на паузу запровадження масштабних мит щодо деяких країн. Як передає «Главком», про це повідомляє Bloomberg.

Індекс S&P 500 підскочив найсильніше з 2008 року після рішення Трампа і збільшив статки 500 найбагатших людей світу в середньому на 3,5%. Індекс Nasdaq Composite також відновився, показавши максимальне зростання за більш ніж 24 роки.

Загальний приріст добробуту мільярдерів побив попередній рекорд у $233 млрд, встановлений у березні 2022 року.

Найбільший індивідуальний приріст був у генерального директора Tesla Inc. Ілона Маска: його статки збільшилися на $36 млрд, оскільки акції виробника електромобілів зросли на 23%.

Статки Марк Цукерберг (Meta) зросли майже на $26 млрд, Дженсена Хуанга (Nvidia Corp.) – на $15,5 млрд.

До слова, міністр фінансів Скотт Бессент і міністр торгівлі Говард Лютнік закликати американського президента Дональда призупинити дію тарифів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на NBC News. Зазначається, що найближче оточення Трампа запанікувало через стан фінансових ринків.

Як відомо, 2 квітня президент США Дональд Трамп оголосив про впровадження мит у розмірі щонайменше 10% майже на усі товари, які імпортуються до США. Вже 9 квітня президент США оголосив про паузу в нових митах. Але щодо КНР обмеження тільки посилюються.

Тим часом Трамп заявив, що рішення змінити курс у тарифній політиці було «від серця» і ухвалене без консультацій із юристами.

Нагадаємо, аналітики Світової організації торгівлі вважають, що обсяг торгівлі товарами між Китаєм і США може скоротитися на 80% через надвисокі взаємні мита.

До слова, президент США Дональд Трамп пояснив своє рішення тимчасово призупинити дію глобальних торговельних тарифів на 90 днів. За його словами, запровадження мит викликало хвилювання серед людей, тому пауза була необхідною, аби знизити градус напруги.

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Теги: тарифи Дональд Трамп

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