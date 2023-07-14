Заколот «Вагнера» посилив страхи Кремля – британська розвідка

Атомні підводні човни Північного флоту Росії не братимуть участі в головному огляді флоту

Спроба повстання ватажка ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина посилила параною російської влади, ймовірно тому було скорочено програми морського параду у Петербурзі. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

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Як наголошується у зведенні, 12 липня російські державні ЗМІ повідомили, що атомні підводні човни Північного флоту Росії не братимуть участі в головному огляді флоту, присвяченому Дню ВМФ, який відбудеться у Санкт-Петербурзі 30 липня.

Оскільки нинішній формат Дня ВМФ було встановлено у 2017 році, це буде перший рік, коли не будуть задіяні атомні підводні човни.

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За даними британської розвідки, зміна, ймовірно, насамперед пов'язана із забезпеченням можливості технічного обслуговування та збереження доступності для операцій та навчання.

«Існує також реальна ймовірність того, що цьому рішенню сприяли міркування внутрішньої безпеки після спроби заколоту групи «Вагнера»», – зазначили у міноборони Британії.

Як повідомлялося, ввечері 23 червня власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин публічно заявив, що російські війська вдарили ракетами по тилових таборах його найманців, і пообіцяв «відповідь». Міноборони Росії заперечило його слова.