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Посланець Папи Римського щодо миру в Україні незабаром відвідає Москву

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Посланець Папи Римського щодо миру в Україні незабаром відвідає Москву
З ким кардинал Зуппі зустрінеться у Москві поки невідомо
фото з відкритих джерел

Кардинал Маттео Зуппі відвідає Москву вже 28 червня

Спеціальний посланник Папи Римського Франциска кардинал Маттео Зуппі 28-29 червня відвідає Москву. Після візиту в Україну посланець Франциска їде до країни-агресорки, аби сприяти діалогу та пошуку мирного вирішення війни, розпочатої РФ проти України. Про це повідомляють Vatican News.

Відомо, що Зуппі у поїздці до Москви супроводжуватиме офіційний представник Державного секретаріату. Вказано, що посланець, ймовірно, відстоюватиме прагнення Папи Франциска до врегулювання війни на європейському континенті.

З ким кардинал зустрінеться у Москві невідомо. Перед своїм від’їздом кардинал зустрівся з Папою Римським, аби розповісти йому про свій візит до Києва та підготувати візит до Москви.

Нагадаємо, що 5 та 6 червня Маттео Зуппі був у Києві, де провів різноманітні зустрічі як з представниками церковної, так і з представниками цивільної влади, зокрема з президентом України Володимиром Зеленським, а також відвідав Бучу. Зокремо сторони обговорили ситуацію в Україні та гуманітарну взаємодію нашої держави й Святого Престолу в межах реалізації української формули миру.

Раніше стало відомо, що Папа Римський Франциск попросив главу італійського єпископату кардинала Маттео Зуппі створити миротворчу місію для війни в Україні.

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Теги: Папа Римський Ватикан росія

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