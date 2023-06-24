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На тлі заколоту у Росії різко підскочив курс долара та євро

Ірина Озтурк
glavcom.ua
На тлі заколоту у Росії різко підскочив курс долара та євро
БанкиРосії встановили курс долара на рівні понад 90 рублів
фото з відкритих джерел

Російські банки різко підвищують курси валют

На тлі військового заколоту у Росії громадяни країни-агресора почали ажіотажно закуповувати американську валюту. Російські банки негайно відреагували, та різко підняли курси валют: долар у багатьох банках перевищив 90 рублів, євро – 100 рублів відповідно. Про це пишуть росЗМІ.

Найвищий курс пропонує «Росбанк»: долар можна придбати за 105 рублів, євро – за 115 рублів, а продати – за 76,17 рубля та 82,97 рубля, відповідно. 

У той же час у «Газпромбанку» можна придбати долар за 97,3 рубля, євро – 104,3 рубля, «Ощадбанку» – 94,57 та 104,19 рубля, відповідно.

У додатках найбільших російських банків теж підвищився курс обміну валют. У додатку «Тінькофф Банку» долар може купити за 94,9 рубля, продати – за 77,1 рубля. У мобільному банку «ВТБ» можна купити долар за 94 рублі, продати – за 78,85 рубля. Курс обміну в «Райффайзенбанку» – 97,55 рубля за долар, у Газпромбанку – 97,3, в «Альфа-Банку» – 96,77.

За підсумками основної торгової сесії у п'ятницю, 23 червня, курс долара до російського рубля становив 84,7 рубля (плюс 0,77% до попереднього дня).

Заяви Пригожина, серед іншого, також вдарили по акціях російських компаній. Ще у п'ятницю ввечері акції великих російських компанійсуттєво впали. Серед лідерів падіння – «Яндекс» (мінус 3,98%), «Аерофлот» (мінус 3,19%), «Абрау Дюрсо» (мінус 5,37%), КАМАЗ (мінус 2,77%).Крім того, акції «Сбербанку" впали на 2,05%, «Роснєфти» – на 1,6%,  «Газпрому» – на 1,41%, а «Лукойлу» – на 2,08%. Індекс Московської біржі знизився на 2,02%.  

Нагадаємо, Євген Пригожин заявив, що регулярна армія Росії завдала ракетний удар по тилових таборах найманців. Пригожин додав, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу наразі боягузливо втік із Ростова і «цю тварюку буде зупинено». У Міноборони РФ інформацію назвали провокацією.

У Москві та Ростовській області введено план «Фортеця». У Москві силовиків привели у підвищену готовність, а в Ростовській області озброюють солдатів термінової служби після заяв Пригожина. 

Московське управління ФСБ підняли по тривозі. На під'їздах до Москви облаштовують блокпости, під посилену охорону взято всі найважливіші об'єкти, органи державної влади та об'єкти транспортної інфраструктури.

Пригожин запевняє, що його армія перетнула держкордон РФ «у всіх місцях», а Генштаб РФ наказав відкрити по його підрозділах вогонь.

Також власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин заявив, що його найманці вступили в бій з російськими військовими та збили їхній гелікоптер

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Теги: росія курс валют Міноборони армія Міноборони РФ рублі Євген Пригожин

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