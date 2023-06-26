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Похід Пригожина на Москву: ООН звернулася до сторін конфлікту

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Похід Пригожина на Москву: ООН звернулася до сторін конфлікту
Гутерріш закликав всіх зацікавлених осіб продовжувати діяти відповідально з метою уникнення подальшої напруженості
фото: Reuters

Гуттеріш закликав всі сторони уникати ескалації

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закликав усіх причетних до «повстання» в Росії уникати посилення напруженості. Про це пише CNN.

Як зазначається у повідомленні, генсек ООН Антоніу Гутерріш із занепокоєнням спостерігав за останніми подіями в Російській Федерації. Він закликав всіх зацікавлених осіб продовжувати діяти відповідально з метою уникнення подальшої напруженості.

Раніше повідомлялося, що у ватажка приватної військової компанії «Вагнер» Євгена Пригожина є спільники, які перебувають у Кремлі. Терорист приймає рішення щодо заколоту у РФ не самостійно. 

Нагадаємо, ввечері 23 червня власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин публічно заявив, що російські війська вдарили ракетами по тилових таборах його найманців, і пообіцяв «відповідь». Міноборони Росії заперечило його слова.

Пригожин закликав «розібратися» з військовим керівництвом країни. «Нас 25 тис., і ми йдемо розбиратися, чому в країні коїться свавілля. 25 тис. чекають як тактичний резерв, а стратегічний резерв – це вся армія і вся країна. Усі, хто хоче, – приєднуйтеся», – ідеться у повідомленні власника ПВК «Вагнер»

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Теги: Антоніу Гутерріш Генсек ООН конфлікт Євген Пригожин росія

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